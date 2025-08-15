Популярни
Шарл Леклер преследва легендарно постижение на Михаел Шумахер

  • 15 авг 2025 | 16:52
  • 119
  • 0

В историята на Ферари има само двама пилоти, които са записали спечелени квалификации в пет поредни сезона. Това са 7-кратният световен шампион Михаел Шумахер и Шарл Леклер.

При легендарния германец списъкът с поредни сезони с полпозишъни е доста по-дълъг - от 1996 до 2006 включително, когато Михаел за втори пореден сезон беше победен от изгряващата тогава звезда на Рено Фернандо Алонсо.

Но Леклер е поел по стъпките на Михаел - спечелени квалификации в пет поредни сезона - от 2021 до 2025 включително, като засега обаче Шарл още няма победа този сезон и Ферари изостана от Макларън.

Снимки: Imago

