Спартак и Черно море подписаха спогодба за гостуващите фенове

  15 авг 2025 | 17:15
Варненските Спартак и Черно море са постигнали споразумение за осигуряване на билети за „гостуващия“ тим в градските дербита, обявиха едновременно двата клуба.

От там уточняват, че за гостуващите фенове на стадион „Спартак“ ще бъдат отпуснати до 1500 билета. Толкова се предвиждат и за привържениците на гостуващия тим на стадион „Тича“.

"Нека дербито между двата отбора, извоювало си през годините статута на един от най-значимите мачове в българския футбол, заради спортното съперничество в него, но и заради феърплея, да се превърне в празник за града ни!“, пише в публикацията на ръководството на ПФК Черно море.

"Да подарим на варненци един футболен спектакъл!“, завършва съобщението.

"Символично на празника на Варна, успяхме да разпишем документ за спогодба, която да има публична тежест и да достигне до всички вас, за да знаете в каква посока работим – с цел добро сътрудничество и положителна крачка за варненския футбол“, пишат колегите им от Спартак 1918 Варна.

Варненското дерби от 5-ия кръг на Първа лига е утре от 19:00 часа на стадион „Спартак“.

