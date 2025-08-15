Популярни
  Огнян Радев е автор на най-бързия гол в историята на варненското дерби

  15 авг 2025 | 10:57
  • 464
  • 0
Огнян Радев е едно от емблематичните имена на Черно море. Юноша на клуба, оформил с Никола Спасов и  Рафи Рафиев силното нападение в тима "моряците" през 80-те години. Финалист за Купата на България с Черно море през 1988 година, за които е изиграл 235 срещи със 75 гола в "А"и "Б" група.

Единственият играч, продаден на два пъти от клуба - първо на Славия и по-късно на Берое. С "белите" е вицешампион на страната през 1990 година. Техничният и нестандартен нападател е автор на най-бързия гол в историята на варненското дерби, а в навечерието на срещата между градските съперници пред Sportal.bg си спомни за период от футболната си кариера.

"Минава времето, но спомените остават. Не бяха изминали 30-35 секунди от началото, когато отбелязах гол срещу Спартак Варна преди 40 години в едно от поредните дербита. Сякаш беше вчера. Спечелихме с 3:0 в мач  от "А" група срещу  много стойностен опонент. Кольо Спасов и Тодор Марев направиха резултата класически. Това се случи през 1985.

Оказа се впоследствие, че е най-бързият гол в историята на дербитата. Дори един приятел ми каза, че по време на един футболен куиз (викторина) е имало въпрос, на който нито един от участниците не е успял да отговори кой е авторът на най-бързия гол в историята на варненските дербита. Тези мачове между двата отбора на стадион "Юрий Гагарин" се играеха пред пълни трибуни. Имаше големи играчи, които останаха по-късно в историята на варненския футбол.

Живяхме в друго време, а футболът беше със стойностно измерение. Нямаше чужденци, а освен всичко се разчиташе на доста кадри от самите клубове. Много е трудно да се правят прогнози в такива мачове, където и публиката, и емоцията те поглъщат. Имало е случаи, когато един от двата отбора е бил считан за фаворит, а другият е печелил. Надявам се да стане приятно дерби и хората наистина да запомнят този двубой", каза Радев.

Пламен Трендафилов

