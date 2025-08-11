Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Черно море
  3. Подобрения по стадион “Тича” радват феновете на Черно море

Подобрения по стадион “Тича” радват феновете на Черно море

  • 11 авг 2025 | 21:54
  • 1041
  • 9
Подобрения по стадион “Тича” радват феновете на Черно море

Успехите на Черно море в последните два сезона и участието в евротурнирите под ръководството на Илиан Илиев безспорно активизира работата в ръководството на клуба. Изминалото десетилетие, съпроводено и със спечелена Купа на България, повдигна основателно темата за реконструкция на стадиона и прилежащите към него обекти. Реформите напоследък предизвикаха и оживление сред феновете. Входът към стадион "Тича" бе разширен за по-удобно влизане на гостуващите клубни автобуси. Бе улеснен и достъпът на привърженици към входната врата, както и специален вход, през който влизат полицейски служители, грижещи се за сигурността по време на срещите.

За феновете беше построена и функционира отскоро чисто нова тоалетна. Най-голямото бижу през последния месец е новоизградената конферентна зала, както и фитнес центърът, в който играчите могат да се подлагат на рехабилитация или физическа активация и тонус.

Агитките подготвят зрелищни хореографии за морското дерби
Агитките подготвят зрелищни хореографии за морското дерби

Просторните съблекални за домакини и гости отговарят на европейски образци. Освен всичко, има масажни легла и тангенторна вана за подводен масаж. Тази на домакините разполага и с широкоекранен плазмен телевизор за видео анализи. От входния тунел към съблекалните и конферентната зала на фона на боядисаните в бяло и зелено стени портретите на големи футболни личности говорят за историята на клуба на фона на надписа "Над морето е само небето".

Предстои и подмяна на счупени или пукнати седалки в секторите за домакини и гости. Една от  основните задача пред клубното ръководство е 90-годишният стадион "Тича " да се превърне в запазена марка за българския футбол.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Няма го Кошмара? Тук е Вълшебния мустак!

Няма го Кошмара? Тук е Вълшебния мустак!

  • 11 авг 2025 | 21:01
  • 26856
  • 60
Руи Мота: Готови сме с плана за мача! Ще направим всичко възможно, за да постигнем целта

Руи Мота: Готови сме с плана за мача! Ще направим всичко възможно, за да постигнем целта

  • 11 авг 2025 | 20:03
  • 5827
  • 7
Левски договори алжирския халф, плаща близо един милион евро за него

Левски договори алжирския халф, плаща близо един милион евро за него

  • 11 авг 2025 | 16:53
  • 40684
  • 148
Нов договор за нападател на Ботев (Враца)

Нов договор за нападател на Ботев (Враца)

  • 11 авг 2025 | 16:29
  • 1883
  • 0
Златко Янков стана шеф в Черноморец

Златко Янков стана шеф в Черноморец

  • 11 авг 2025 | 16:29
  • 2839
  • 9
Помощникът на Танчо Калпаков също напуска Монтана

Помощникът на Танчо Калпаков също напуска Монтана

  • 11 авг 2025 | 16:23
  • 2219
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Арда и Локомотив (Пловдив) не се победиха в Кърджали

Арда и Локомотив (Пловдив) не се победиха в Кърджали

  • 11 авг 2025 | 23:08
  • 9924
  • 19
Няма го Кошмара? Тук е Вълшебния мустак!

Няма го Кошмара? Тук е Вълшебния мустак!

  • 11 авг 2025 | 21:01
  • 26856
  • 60
Левски договори алжирския халф, плаща близо един милион евро за него

Левски договори алжирския халф, плаща близо един милион евро за него

  • 11 авг 2025 | 16:53
  • 40684
  • 148
Бойко Величков получава цялата спортно-техническа власт в ЦСКА, Златков няма да отговаря за селекцията

Бойко Величков получава цялата спортно-техническа власт в ЦСКА, Златков няма да отговаря за селекцията

  • 11 авг 2025 | 12:55
  • 44578
  • 314
Антонина Зетова: Очакваме да стартираме много добре на Световното първенство

Антонина Зетова: Очакваме да стартираме много добре на Световното първенство

  • 11 авг 2025 | 16:12
  • 10919
  • 5
Кареасо искал да се върне в ЦСКА, но "червените" го отрязали накрая - вижте причината

Кареасо искал да се върне в ЦСКА, но "червените" го отрязали накрая - вижте причината

  • 11 авг 2025 | 15:22
  • 25360
  • 12