Подобрения по стадион “Тича” радват феновете на Черно море

Успехите на Черно море в последните два сезона и участието в евротурнирите под ръководството на Илиан Илиев безспорно активизира работата в ръководството на клуба. Изминалото десетилетие, съпроводено и със спечелена Купа на България, повдигна основателно темата за реконструкция на стадиона и прилежащите към него обекти. Реформите напоследък предизвикаха и оживление сред феновете. Входът към стадион "Тича" бе разширен за по-удобно влизане на гостуващите клубни автобуси. Бе улеснен и достъпът на привърженици към входната врата, както и специален вход, през който влизат полицейски служители, грижещи се за сигурността по време на срещите.

За феновете беше построена и функционира отскоро чисто нова тоалетна. Най-голямото бижу през последния месец е новоизградената конферентна зала, както и фитнес центърът, в който играчите могат да се подлагат на рехабилитация или физическа активация и тонус.

Агитките подготвят зрелищни хореографии за морското дерби

Просторните съблекални за домакини и гости отговарят на европейски образци. Освен всичко, има масажни легла и тангенторна вана за подводен масаж. Тази на домакините разполага и с широкоекранен плазмен телевизор за видео анализи. От входния тунел към съблекалните и конферентната зала на фона на боядисаните в бяло и зелено стени портретите на големи футболни личности говорят за историята на клуба на фона на надписа "Над морето е само небето".

Предстои и подмяна на счупени или пукнати седалки в секторите за домакини и гости. Една от основните задача пред клубното ръководство е 90-годишният стадион "Тича " да се превърне в запазена марка за българския футбол.