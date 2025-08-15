Лора Китипова: Искам да стигнем възможно най-напред на световното първенство

Опитната разпределителка на женския ни националния отбор Лора Китипова даде специално интервю за Българската федерация по волейбол преди заминаването на тима за Световното първенство в Тайланд, в което сподели очакванията си за Мондиала. Китипова направи и равносметка на завършилата Лига на нациите и каза какво е да имаш сестра световна шампионка. Ето точно каза Китипова за всичко това:

"Както съм казвала преди предишни турнири и състезания, като бях по-млада може би имах по-големи очаквания. А сега главната ми цел и очакване е да показваме възможно по-добър волейбол, да търсим победа във всеки един мач и да стигнем възможно най-напред без някакви конкретни цели - да влезем в осмица, тройка-четворка или нещо такова. Разбира се, ако успеем да вземем медал, ще бъде много хубаво."

"Според мен всеки мач е важен, защото видяхме и в VNL, че във всеки мач могат да се откраднат точки. Срещу Канада, може би защото беше първи мач след дълго време, особено в този състав, в който бяхме, не се представихме по най-добрия начин, както очаквахме, но смятам, че сега ще излезем доста по-подготвени. Знаем срещу кого излизаме, не че преди не знаехме, но някакси останахме изненадани колко добре играят, а проблемът според мен беше в нашата страна на игрището, че ние не показахме играта, която трябваше."

"Много е хубаво, че се завърнах. Честно казано последните две години много ми липсваше, че не съм в националния отбор, особено с тях (б.р. Елица Атанасийевич, Христина Вучкова и Нася Димитрова), с които сме израстнали заедно, разбираме се и играем много добре заедно. За мен беше голямо удоволствие да се завърна. Може би сега напрежението, което го е имало преди, остана на по-заден план и просто гледаме да вземем максимума, да се забавляваме и да ни е хубаво на игрището. Ще липсва Елица на световното първенство, то е ясно, защото просто е една от най-добрите волейболистки през последните години не само в България, но и в света. Смятам, че наистина ще липсва, но Мирослава Паскова се върна и вероятно тя ще бъде на нейно място. Тя е различен тип състезатели са, но мисля, че Мирослава ще се справи. При по-старите така да кажем не мисля, че има толкова умора от VNL, защото ние точно за това не играхме в третия турнир. Поне аз успях да си почина и възстановя и сега съм с нови сили."

"Първо трябва да кажа, че много се гордея със сестра си (б.р. световната шампионка с България за девойки до 19 години Александра Китипова). Тя е много по-различна от мен. Аз съм доста по-твърд характер, така да го кажем, а тя е малко по-мека, но това няма абсолютно никакво значение. Важното е, че още от малка се доказва и показва, и показва резултати и аз много се радвам. Радвам се, че най-накрая някой и даде шанс да поиграе и да се покаже и мисля, че се справи много добре на това световно първенство. И аз искам да честитя на всички момичета от този отбор, просто бяха брилянтни. Бях на финала в залата и това е невероятна емоция, която ни подариха. Казвам й да не се отказва, защото точно затова, че беше недооценявана по някакъв начин искаше да се откаже няколко пъти. Да не се отказва и да продължава да се бори и показва, защото има големи качества. Да е по-спокойна и да не влиза толкова в конфликти, колкото съм влизала аз през годините, да е по-смирена може би. Но тя е много добро дете и няма какво толкова да й давам съвети, може само леко насоки, а тя да си следва своя път."

"Те Вики и Дарина (б.р. Виктория Нинова и Дарина Нанева) бяха с нас още за VNL, а сега се включиха и Димана и Калина (б.р. Димана Иванова и Калина Венева). Както казах, те са страхотна генерация, невероятни момичета са и мисля, че имат много какво да дадат от тук нататък за българския волейбол. Разбира се, слушат, а как гледат те на нас, тях ще ги попитате, но ние се опитваме да им помогнем колкото можем и по какъвто можем начин."