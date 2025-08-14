Волейболните националки заминаха за приятелския турнир в Китай и Световното в Тайланд

Популярни
  • 14 авг 2025 | 10:17
  • 325
  • 0

Националният отбор по волейбол за жени отпътува за предстоящия приятелски турнир Austiger Cup в Шънджън, Китай. Надпреварата, която ще се проведе от 16 до 18 август, предшества старта на Световното първенство в Тайланд.

България ще премери сили срещу световния шампион Сърбия, както и срещу отборите на Канада и Нидерландия. Тимът, воден от Антонина Зетова, бе изпратен на летище „Васил Левски“ от президента на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев и координатора на националните отбори Николай Иванов.

Представителният ни състав ще използва турнира като подготовка за навлизане в игрови ритъм преди шампионата на планетата. Дестинацията е избрана и заради по-плавната климатизация към условията, които ще очакват отбора в Тайланд. България замина с 14 състезателки, като 4 от тях, Калина Венева, Виктория Нинова, Димана Иванова и Дарина Нанева, бяха част от отбора до 19 години, който спечели световната титла по-рано това лято.

Програма на мачовете на България в турнира Austiger Cup:

• 16 август, 12:30 ч. – Сърбия - България
• 17 август, 12:30 ч. – България - Нидерландия
• 18 август, 12:30 ч. – Канада - България

Снимки: БФ Волейбол

