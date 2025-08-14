Популярни
Националките ни вече са в Китай

  • 14 авг 2025 | 20:16
  • 191
  • 0

Волейболистките от националния отбор на България вече са в Китай, където ще участват на приятелския турнир "Austiger Cup" в Шънджън.

"Лъвиците" бяха топло приветствани от домакините и при пристигането си в хотела получиха символичен подарък – по една червена роза.

Турнирът, който ще се проведе от 16-и до 18-и август, предшества старта на Световното първенство в Тайланд. България ще премери сили срещу световния шампион Сърбия, както и срещу отборите на Канада и Нидерландия.

Програма на мачовете на България в турнира "Austiger Cup":

16 август, 12:30 часа – Сърбия - България

17 август, 12:30 часа – България - Нидерландия

18 август, 12:30 часа – Канада - България

