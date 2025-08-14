Националките ни вече са в Китай

Волейболистките от националния отбор на България вече са в Китай, където ще участват на приятелския турнир "Austiger Cup" в Шънджън.
"Лъвиците" бяха топло приветствани от домакините и при пристигането си в хотела получиха символичен подарък – по една червена роза.
Волейболните националки заминаха за приятелския турнир в Китай и Световното в Тайланд
Турнирът, който ще се проведе от 16-и до 18-и август, предшества старта на Световното първенство в Тайланд. България ще премери сили срещу световния шампион Сърбия, както и срещу отборите на Канада и Нидерландия.
Тони Зетова взима четири световни шампионки за Световното за жени в Тайланд
Програма на мачовете на България в турнира "Austiger Cup":
16 август, 12:30 часа – Сърбия - България
17 август, 12:30 часа – България - Нидерландия
18 август, 12:30 часа – Канада - България