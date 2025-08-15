Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Фантастично! България U21 на полуфинал на Мондиал 2025

Фантастично! България U21 на полуфинал на Мондиал 2025

  • 15 авг 2025 | 12:00
  • 2966
  • 10
Фантастично! България U21 на полуфинал на Мондиал 2025

Волейболистките от националния отбор на България за девойки до 21 години изиграха поредния си много силен мач на Световното първенство в Сурабая (Индонезия) и се класираха за полуфиналите на турнира. Момичетата на селекционера Драган Нешич пречупиха и надиграха Полша с 3:1 (25:23, 22:25, 25:23, 25:18) в среща от 1/4-финалите на Мондиала, играна тази сутрин.

Така младите български "лъвици" продължават напред към полуфиналите на първенството. Там България очаква победителя от 1/4-финалната двойка между Турция и Япония по-късно днес.

Полуфиналът на България ще бъде утре (16 август) от 13,00 часа българско време.

Това е най-доброто класиране на България на световно първенство в тази възраст за девойки от 2009-а година насам, когато завърши на 4-о място.

Страхотен мач за България изигра Ива Дудова, която заби фантастичните 33 точки (3 блока и 2 аса) за победата. Капитанката Виктория Коева добави още 14 точки (1 блок и 1 ас) за успеха.

За "Дружина полска" Александра Адамчик (1 блок) и Юлия Хевелт реализираха по 19 точки, но и това не помогна.

Снимки: en.volleyballworld.com

Следвай ни:

Още от Волейбол

Пламен Константинов: България е един млад състав, който очевидно ще се развива

Пламен Константинов: България е един млад състав, който очевидно ще се развива

  • 14 авг 2025 | 20:20
  • 2169
  • 0
Националките ни вече са в Китай

Националките ни вече са в Китай

  • 14 авг 2025 | 20:16
  • 1451
  • 0
Пламен Константинов: Отхвърлил съм поне 10 оферти, за да остана в Локомотив (Новосибирск)

Пламен Константинов: Отхвърлил съм поне 10 оферти, за да остана в Локомотив (Новосибирск)

  • 14 авг 2025 | 20:13
  • 8626
  • 2
Пламен Константинов: Разчитаме, че отново ще можем да се борим за медалите в Русия в края на сезона

Пламен Константинов: Разчитаме, че отново ще можем да се борим за медалите в Русия в края на сезона

  • 14 авг 2025 | 20:06
  • 1262
  • 0
Андрей Жеков се завръща в Локомотив (Новосибирск)

Андрей Жеков се завръща в Локомотив (Новосибирск)

  • 14 авг 2025 | 19:47
  • 8901
  • 3
Капитанката на Марица стана майка за първи път

Капитанката на Марица стана майка за първи път

  • 14 авг 2025 | 19:10
  • 2396
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Убедителен "син" триумф! Сабах крачи, а Левски "лети" в Баку, наред е АЗ Алкмаар

Убедителен "син" триумф! Сабах крачи, а Левски "лети" в Баку, наред е АЗ Алкмаар

  • 14 авг 2025 | 20:52
  • 177803
  • 720
Здрав сблъсък в Пловдив

Здрав сблъсък в Пловдив

  • 15 авг 2025 | 08:05
  • 6088
  • 8
Премиър лийг се завръща с много нови звезди и още по-голяма конкуренция

Премиър лийг се завръща с много нови звезди и още по-голяма конкуренция

  • 15 авг 2025 | 07:37
  • 8542
  • 3
Страхотно! България влезе в топ 30 на УЕФА

Страхотно! България влезе в топ 30 на УЕФА

  • 15 авг 2025 | 05:54
  • 33007
  • 37
ЦСКА 1948 и Монтана излизат един срещу друг в търсене на по-добро настроение

ЦСКА 1948 и Монтана излизат един срещу друг в търсене на по-добро настроение

  • 15 авг 2025 | 07:52
  • 6125
  • 4