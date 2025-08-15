Фантастично! България U21 на полуфинал на Мондиал 2025

Волейболистките от националния отбор на България за девойки до 21 години изиграха поредния си много силен мач на Световното първенство в Сурабая (Индонезия) и се класираха за полуфиналите на турнира. Момичетата на селекционера Драган Нешич пречупиха и надиграха Полша с 3:1 (25:23, 22:25, 25:23, 25:18) в среща от 1/4-финалите на Мондиала, играна тази сутрин.

Така младите български "лъвици" продължават напред към полуфиналите на първенството. Там България очаква победителя от 1/4-финалната двойка между Турция и Япония по-късно днес.

Полуфиналът на България ще бъде утре (16 август) от 13,00 часа българско време.

Това е най-доброто класиране на България на световно първенство в тази възраст за девойки от 2009-а година насам, когато завърши на 4-о място.

Страхотен мач за България изигра Ива Дудова, която заби фантастичните 33 точки (3 блока и 2 аса) за победата. Капитанката Виктория Коева добави още 14 точки (1 блок и 1 ас) за успеха.

За "Дружина полска" Александра Адамчик (1 блок) и Юлия Хевелт реализираха по 19 точки, но и това не помогна.

Снимки: en.volleyballworld.com