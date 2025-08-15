Винялес ще може да продължи участието си в Гран При на Австрия

Маверик Винялес получи разрешение от лекарите на MotoGP да продължи участието си в уикенда за Гран При на Австрия.
Испанецът пропусна последните два старта в Германия и Чехия заради травмата на рамото, която получи по време на квалификацията на „Заксенринг“. Той беше допуснат до участие в първата свободна тренировка на „Ред Бул Ринг“, но след това трябваше да се яви за вторичен преглед при лекарите на MotoGP.
Те са преценили, че състоянието на пилота на Tech3 КТМ е достатъчно добро и той може да продължи участието си в 13-ия кръг за сезона. В първата подготвителна сесия по-рано днес Винялес завъртя 16 обиколки и зае 20-то място, изоставайки с 1.307 секунди от Марк Маркес, който оглави класирането.
Снимки: Gettyimages