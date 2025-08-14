Как ФИА ще предотврати повторение на доминацията на Мерцедес от 2014 година

Сезон 2026 ще отбележи едно напълно ново начало във Формула 1 с въвеждането на изцяло новите технически правила, които ще включват промени по шаситата, аеродинамиката и задвижващите системи.

При една толкова голяма промяна в правилника, особено когато има промени и по двигателите, винаги съществува възможността един отбор или производител да натрупа много солиден аванс в самото начало на цикъла на правилника. Именно по този начин започна доминантния период на Мерцедес с въвеждането на турбо-хибридните моторите през 2014 година.

Тогава преднината на Сребърните стрели беше толкова голяма, че на конкурентите им им отне няколко години да наваксат. Новите правила обаче включват механизъм, който да позволи това да се случи по-бързо, а директорът на състезанията с едноместни болиди към ФИА Николас Томбазис разказа малко повече за мерките, които ФИА ще предприеме, за да се избегне повторение да доминацията на Мерцедес от преди малко повече от десетилетие.

„Не мисля, че ще имаме ситуация, в която един производител ще има толкова голяма предимство, както беше през 2014. Тези двигатели не са толкова прости, колкото на нас ни се искаше. Ние искахме да отидем по-далеч, но срещнахме съпротива срещу допълнителното опростяване на правилата. Така че има неща, които ние искахме да направим още по-прости, но двигателите ще са по-прости от сегашните. Няма да имат MGU-H елемента, а някои други неща имат много тесен лимит, така че не мисли, че разликите ще са толкова големи, колкото през 2014.



„Имаме и нови производители (Ауди и Ред Бул-Форд), а при въвеждането на нови правила винаги има риск от голямо разминаване. В допълнение ние имаме и ограничение на бюджетите и за производителите на задвижващи системи. Поради тази причина в правилата има концепция, която да позволи на изостаналите производители да наваксат.



„Тази концепция е резултат от много работа и е заложена в правилника още от първия ден. В последните месеци нейният механизъм на работа започна да придобива много по-ясен вид.



„На всеки 5-6 състезания ние ще осредняваме представянето на всеки един производител. Тези, които са под определено ниво, ще натрупат предимства в хода на сезона, в зависимост от това с колкото точно изостават. Тези предимство ще се превърнат в три неща: едното е повече пари за развитие, повече часове за дино тестове и възможността за ново хомологация на двигателя. Така че тези, които са изостанали, ще имат възможност да наваксат.



„В хода на първите пет кръга от всеки сезон в периода 2026-2030 ние ще следим представянето на всеки двигател с вътрешно горене, предоставен от всеки един производител на неговите клиенти. За всяко ДВГ, доставено от производител, ще се калкулира средна мощност. Методът на калкулация може да бъде намерен в приложение към правилника. Всеки производител, чийто двигател е с повече от 3% по-маломощен спрямо най-мощния двигател, ще трупа точки за допълнително развитие“, обясни Томбазис. Той също така напълно отхвърли възможността Формула 1 да използва система за изравняване на силите, каквато виждаме в състезанията за издръжливост.



„Искам да подчертая, че аз напълно отхвърлям всякакви твърдения, че това е Balance of Performance (BoP) или нещо подобно, защото на първо място правилата са напълно еднакви за всички. Ние няма да даваме по-голям работен обем, повече гориво или нещо друго.



„Освен това, ако нямаше таван на бюджетите, всички щяха да харчат страшно много. Когато Хонда бяха изостанали през 2016 и 2017, в един момент те трябваше да изхарчат много пари, за да наваксат. С тавана на бюджетите има риск, че никога няма да можеш да наваксаш и ще си вечно изостанал. Ще бъдеш унижаван през целия цикъл на правилата, а ние не искаме това. Не мислим, че това ще е честно и трябва да кажа, че производителите са много активни по този въпрос.



„Има и допълнителна инициатива, ако даден производител има огромни проблеми с надеждността в началото. Представете си, че нечии двигатели гърмят всеки уикенд, а всеки двигател струва много пари. Изведнъж те ще използват своя бюджет, за да купуват нови двигатели и ще жертват развитието си, за да останат под тавана, което би било ужасна ситуация.



„Така че ние работим и в тази посока. Все още водим дискусии, но се надявам всичко да бъде одобрено съвсем скоро. Идеята е щом използваш определен брой двигатели, всеки следващ да не се отразява толкова на твоя бюджет. Разбира се, двигателите ще продължат да струват същите пари, но от гледна точка тавана на бюджетите щетите ще са по-малки“, каза Томбазис.