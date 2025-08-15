Колко власт си връща доктор Марко?

Популярни
Заедно с потвърждението, че Кристиан Хорнър вече окончателно е освободен от договора му с Ред Бул, се появи и информация каква власт ще има доктор Хелмут Марко в новата структура на рейсинг империята на компанията за енергийни напитки.

След отстраняването на Хорнър през юли, управлението на четирите компании: Ред Бул Рейсинг, Ред Бул Текнолъджи, Ред Бул Пауъртрейнс и Ред Бул Пауъртрейнс номинално премина в ръцете дългогодишния директор „Човешки ресурси“ на Ред Бул Щефан Салцер.

Сега обаче доктор Марко си връща властта и се смята, че той ще е ръководителят над Лоран Мекис, който ръководи тима на Ред Бул, както и ще отговаря за Ред Бул Текнолъджи плюс ще има влияние и върху двете компании, които работят по задвижващите системи.

Тепърва предстои да разберем дали доктор Марко сам ще потвърди тази промяна в разпределението на силите в Ред Бул, но тя изглежда логична с оглед на промените, настъпили след раздялата с Хорнър. Вече няма да концентрация на толкова много власт в един човек, а повече споделени отговорности и по-засилен контрол от централата в Залцбург.

Снимки: Gettyimages

