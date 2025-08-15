Ред Бул окончателно се раздели с Кристиан Хорнър

От вчера бившият шеф на Ред Бул във Формула 1 Кристиан Хорнър официално вече не е служител на тима и отделните компании, на които беше директор в последните години. Това стана ясно при подаването на документи от тези компании за промените в управлението им, като те декларират, че промяната се е случила в последните 48 часа, т.е. след началото на тази седмица.

А приключването на отношенията между Ред Бул и Хорнър подсказва, че двете страни са стигнали до споразумение за неустойката, която трябва да получи Хорнър.

The landscape in Formula 1 looked very different this time last year... 🧵👇#F1 pic.twitter.com/goIG4ObrDM — Formula 1 (@F1) August 14, 2025

Британецът беше уволнен броени дни след Гран При на Великобритания след 20 години начело на Ред Бул, като загуби постовете си на шеф на тима и главен изпълнителен директор на компанията над отбора. Но от Ред Бул уточниха, че Хорнър остава служител на компанията с активен договор, който вече е прекратен.

Същото важи и за договорите, според които Хорнър управляваше другите компании под шапката на Ред Бул: Ред Бул Текнолъджи, Ред Бул Пауъртрейнс, както и Ред Бул Пауъртрейнс 2026.

Мястото на Хорнър в Ред Бул Рейсинг зае Лоран Мекис, който преди това води Рейсинг Булс, а според все още непотвърдена информация доктор Хелмут Марко отново си е върнал по-голямата част от властта в тима на бившите световни шампиони.

Снимки: Gettyimages