Ред Бул окончателно се раздели с Кристиан Хорнър

  • 15 авг 2025 | 09:13
  • 1016
  • 0

От вчера бившият шеф на Ред Бул във Формула 1 Кристиан Хорнър официално вече не е служител на тима и отделните компании, на които беше директор в последните години. Това стана ясно при подаването на документи от тези компании за промените в управлението им, като те декларират, че промяната се е случила в последните 48 часа, т.е. след началото на тази седмица.

А приключването на отношенията между Ред Бул и Хорнър подсказва, че двете страни са стигнали до споразумение за неустойката, която трябва да получи Хорнър.

Британецът беше уволнен броени дни след Гран При на Великобритания след 20 години начело на Ред Бул, като загуби постовете си на шеф на тима и главен изпълнителен директор на компанията над отбора. Но от Ред Бул уточниха, че Хорнър остава служител на компанията с активен договор, който вече е прекратен.

Същото важи и за договорите, според които Хорнър управляваше другите компании под шапката на Ред Бул: Ред Бул Текнолъджи, Ред Бул Пауъртрейнс, както и Ред Бул Пауъртрейнс 2026.

Мястото на Хорнър в Ред Бул Рейсинг зае Лоран Мекис, който преди това води Рейсинг Булс, а според все още непотвърдена информация доктор Хелмут Марко отново си е върнал по-голямата част от властта в тима на бившите световни шампиони.

Снимки: Gettyimages

