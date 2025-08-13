Популярни
Има ли шанс Хорнър да отиде в Кадилак?

  13 авг 2025 | 18:50
  • 480
  • 0

С всеки изминал ден шансовете на освободения от Ред Бул Кристиан Хорнър да се върне във Формула 1 при настоящото разпределение на силите, изглеждат все по-малки. Тимовете се подготвят за 2026 година, лидерите им контролират здраво работата във всеки екип и вкарването на нов шеф не изглежда особено добра идея. А и скандалната репутация на Хорнър допълнително усложнява нещата.

Германското списание auto motor und sport се опита да разгледа вариантите пред Хорнър, като сред вероятните попадат някои, които са откровено невъзможни. Като това Кристиан да отиде във Ферари, където Фредерик Васьор наскоро подписа новия си договор. Не че е невъзможно, но в Маранело май са се отказали от футболния модел да сменят често шефовете на тима.

В Астън Мартин всичко зависи от Лорънс Строл, но дори и той едва ли ще може да преодолее ветото на Ейдриън Нюи и Фернандо Алонсо, а в Алпин непредвидимият Флавио Бриаторе първо ще се бори за собственото си спасение, а след това ще гледа за нови попълнения, които биха му взели работата.

И остава Кадилак. Или не? Със скандалите около него Хорнър е отворен за всяка корпоративна култура, а американците много държат да демонстрират точно това във Формула 1. А и досега Кристиан беше супер сериозно обвързан с Форд Пърформанс покрай проекта на Ред Бул за задвижващи системи, за да бъде приет лесно в лагера на големия съперник на Форд – Дженерал Мотърс. Така че, ако Хорнър има шанс да се върне във Формула 1, то най-вероятно ще трябва да почакаме още време.

Снимки: Gettyimages

