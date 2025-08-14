Популярни
ЦСКА с Кошмара в Кърджали

  • 14 авг 2025 | 09:08
ЦСКА ще успее да уреди най-новото си попълнение Леандро Годой за следващия мач на тима в efbet Лига. "Червените" са впрегнали всички сили, за да изкарат работна виза на аржентинеца, а фактът, че до момента Кошмара игра за Берое, улеснява процеса. Очаква се той да поучи картотека още за предстоящото гостуване на Арда в понеделник, пише "Мач Телеграф".

От лагера на "армейците" разкриват, че старши треньорът Душан Керкез е много доволен от формата, която Леандро Годой показва по време на тренировките. Очаква се нападателят да бъде титуляр срещу Арда, но да не играе на стандартната си позиция централен нападател.

Той вероятно ще действа по дясното крило, където към днешна дата ЦСКА има солиден дефицит от футболисти. Отляво по фланга пък, ако успее да се възстанови от травмата си, ще започне друго ново попълнение - Кевин Додай.

