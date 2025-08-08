Популярни
  • 8 авг 2025 | 23:11
  • 458
  • 1
Лятното откритие на Реал Мадрид подписа нов договор

Реал Мадрид удължи договора на Гонсало Гарсия. Новият контракт на 21-годишния нападател е до 30 юни 2030 година. В медиите вече се появи информация, че откупната клауза в споразумението ще нарасне до 1 милиард евро.

Гонсало Гарсия се присъедини към Реал Мадрид през 2014 година и прекара десет сезона в академията на кралския клуб. В последните два от тях той игра за втория тим на "белите".

През ноември 2023 година нападателят дебютира за мъжкия отбор на испаския гранд, а сега ще бъде част от основния състав на Реал Мадрид за постоянно.

Звездата на Гонсало Гарсия изгря на Световното клубно първенство. Младокът вкара 4 попадения и стана голмайстор на турнира.

Снимки: Imago

