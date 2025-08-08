Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Арсенал
  3. Арсенал ще направи опит за Родриго само при едно условие

Арсенал ще направи опит за Родриго само при едно условие

  • 8 авг 2025 | 14:19
  • 885
  • 0
Арсенал ще направи опит за Родриго само при едно условие

Арсенал ще се опита да вземе Родриго от Реал Мадрид само ако има възможност да го привлече под наем, твърди "Таймс". Бъдещето на бразилеца на "Сантиаго Бернабеу" продължава да изглежда несигурно и в ходя на лятото той бе свързван с няколко клуба от Премиър лийг, сред които Арсенал, Ливърпул и Тотнъм.

Родриго започна само в един мач на Реал по време на Световното клубно първенство и според испанските медии той не е съществена част от плановете на Чаби Алонсо. "Белите" обаче искат поне 90 милиона евро за негов постоянен трансфер. Бразилецът има договор с кралския клуб до лятото на 2028 година.

Арсенал вече привлече едно крило в лицето на Нони Мадуеке, но Микел Артета иска още един флангови нападател. Еберечи Езе от Кристъл Палас и Родриго са най-вероятните варианти.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Кейн с трогателни думи за добрия си приятел Сон

Кейн с трогателни думи за добрия си приятел Сон

  • 8 авг 2025 | 13:49
  • 868
  • 0
Астън Вила с първо ново попълнение за това лято

Астън Вила с първо ново попълнение за това лято

  • 8 авг 2025 | 13:22
  • 1866
  • 1
Наполи окончателно се договори с Жирона за ляв бек

Наполи окончателно се договори с Жирона за ляв бек

  • 8 авг 2025 | 13:11
  • 1308
  • 0
Милан е близо до договорка с Манчестър Юнайтед за Хойлунд

Милан е близо до договорка с Манчестър Юнайтед за Хойлунд

  • 8 авг 2025 | 12:51
  • 3617
  • 2
Гарначо се разбра с Челси, Манчестър Юнайтед назова цената си

Гарначо се разбра с Челси, Манчестър Юнайтед назова цената си

  • 8 авг 2025 | 12:21
  • 3428
  • 0
Байерн в момента не преговаря за Волтемаде, но негов трансфер и други нови не са изключени

Байерн в момента не преговаря за Волтемаде, но негов трансфер и други нови не са изключени

  • 8 авг 2025 | 12:04
  • 869
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Душан Керкез: Когато си треньор на ЦСКА и нямаш победа в три мача, е срамно

Душан Керкез: Когато си треньор на ЦСКА и нямаш победа в три мача, е срамно

  • 8 авг 2025 | 10:10
  • 13586
  • 172
Венци Стефанов коментира думите на Боримиров, че Славия най-много бави времето

Венци Стефанов коментира думите на Боримиров, че Славия най-много бави времето

  • 8 авг 2025 | 14:20
  • 8826
  • 12
Ще се смее ли ЦСКА 1948 на "Коритото" срещу бойците на Орела?

Ще се смее ли ЦСКА 1948 на "Коритото" срещу бойците на Орела?

  • 8 авг 2025 | 07:30
  • 9007
  • 21
Тити Папазов - за героя на Левски срещу Сабах, трудностите на Марин Петков и сравнението с ЦСКА

Тити Папазов - за героя на Левски срещу Сабах, трудностите на Марин Петков и сравнението с ЦСКА

  • 8 авг 2025 | 13:02
  • 7328
  • 15
Монтана и Ботев (Враца) излизат в люто дерби на Северозапада със залог първи три точки

Монтана и Ботев (Враца) излизат в люто дерби на Северозапада със залог първи три точки

  • 8 авг 2025 | 08:00
  • 8164
  • 5
Интересни дербита на старта на новия сезон в НБЛ

Интересни дербита на старта на новия сезон в НБЛ

  • 8 авг 2025 | 11:15
  • 3881
  • 3