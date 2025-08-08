Арсенал ще направи опит за Родриго само при едно условие

Арсенал ще се опита да вземе Родриго от Реал Мадрид само ако има възможност да го привлече под наем, твърди "Таймс". Бъдещето на бразилеца на "Сантиаго Бернабеу" продължава да изглежда несигурно и в ходя на лятото той бе свързван с няколко клуба от Премиър лийг, сред които Арсенал, Ливърпул и Тотнъм.

Родриго започна само в един мач на Реал по време на Световното клубно първенство и според испанските медии той не е съществена част от плановете на Чаби Алонсо. "Белите" обаче искат поне 90 милиона евро за негов постоянен трансфер. Бразилецът има договор с кралския клуб до лятото на 2028 година.

Арсенал вече привлече едно крило в лицето на Нони Мадуеке, но Микел Артета иска още един флангови нападател. Еберечи Езе от Кристъл Палас и Родриго са най-вероятните варианти.