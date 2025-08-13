Отборите във Формула 1 пак ще обсъждат V8 двигателите

От началото на година президентът на ФИА Мохамед бин Сулайем от време на време подхвърля идеята Формула 1 да се върне към атмосферни V8 двигатели вместо сегашните 1,6-литрови V6 турбо мотори, които работят с хибридни системи. Все още по този проект няма никакво движение, но според британския журналист Джо Сейуърд, през септември отборите може да обсъдят темата за V8 моторите.

“Бин Сулайем се опитва да убеди производителите на задвижващи системи да се съгласят на промени до края на следващия цикъл, в който ще действат новите правила - между 2026 и 2030 година, а тези промени да бъдат заложени и в следващия период, който започва от 2031 година”, написа Сейуърд в блога си.

Някои от компаниите нямат нищо против да се ориентирът към по-евтините и по-лесни за поддръжка и развитие мотори, но другите са на мнение, че вече са направили сериозни инвестиции и искат да си ги върнат преди да обсъждат нови идеи.

Срещу бързите промени при двигателите са Ауди, Хонда и Мерцедес, които от следващия сезон ще доставят мотори на 6 от общо 11-те отбора във Формула 1. Най-големите играчи на тази сцена за Мерцедес и Ферари - догодина те ще работят с общо 7 тима.

С оглед на мнението на Ауди, Хонда и Мерцедес, реално няма шанс за промяна на правилата, но някои от доставчиците на мотори са склонни да подкрепят евентуални промени, ако се окаже, че задвижващите им системи по новите правила за 2026 са неуспешни. Този прагматичен подход означава, че през 2026 може да има повече подкрепа да тези промени. Но тогава това вече няма да върши работа на Бин Сулайем, който иска да постигне тази договорка за промени преди изборите за президент на ФИА, които са през декември.

Предполага се, че завръщането към V8 моторите ще намали бюджетите за двигатели с около 30%, разкри Сейуърд, но това най-вероятно ще доведе и до искания за промени в правилата за шаситата и т.н., т.е. цялостно пренаписване на техническите правила за Формула 1 и съответно, нови разходи и инвестиции за отборите.

Интересното е, че във Формула 1 вече има обединение около идеята, че бъдещите автомобили трябва да могат да се карат на пълна газ в дълга серия обиколки, да са по-компактни и по-леки, да имат отделни елементи от хибридни системи на борда и да използват горива, които са създадени от възобновяеми източници.

Може би големите играчи във Формула 1 ще изчакат да видят как ще минат президентските избори във ФИА през декември, тъй като Бин Сулайем е фаворит, но вече натрупа много черни точки по отношение на приноса му към развитието на моторните спортове, не става въпрос само за Формула 1.

За да се променят правилата за двигателите във Формула 1 от 2030 година, това ще означава, че съгласието трябва да бъде постигнато до следващото лято. Това означава, че евентуалните нови кандидати за произвеждат двигатели за Формула 1 да могат да започнат работа максимално рано.

На срещата през септември ще се обсъжда точно тази промяна, но преди нея ще станат ясни съюзите и с това можем да обясним няколкото срещи, които проведе президентът на Ферари Джон Елкан с шефа на Мерцедес Тото Волф в Будапеща. Ако те се разберат, това ще е определящо какво ще се реши на тази среща.

