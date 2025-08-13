Билетите за състезанието на „Монца“ свършиха, чака се рекордна посещаемост

Италианският автомобилен клуб ACI обяви, че всички билети за Гран При на Италия на 7 септември на пистата „Монца“, са разпродадени. Трибуните ще са пълни на максимум с фенове, които ще чакат повторение на красивата победа миналата година на Шарл Леклер в домашната надпревара на Ферари.

А и тифозите имат желание да посрещнат за първи път 7-кратния световен шампион Люис Хамилтън в цветовете на Ферари на „Монца“. Хамилтън има пет победи в Гран При на Италия и със сигурност още една сега ще е точно в най-подходящия момент.

It's time for Grill The Grid again! 🔥



Episode 2, the mystery track challenge, is premiering on our YouTube channel right now! 📺#F1 pic.twitter.com/OZmCCgEHuv — Formula 1 (@F1) August 13, 2025

Отборите във Формула 1 пак ще обсъждат V8 двигателите

През миналата година организаторите на състезанието на „Монца“ отчетоха 355 000 зрители за периода петък – неделя. Сега се очаква това постижение да се повтори и дори да има повече зрители, а според вестник La Gazzetta dello Sport, има останали съвсем малко билети за петък и събота.

Жак Вилньов: На Нико не му пука за Формула 1, той искаше само титлата

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages