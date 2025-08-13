Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Билетите за състезанието на „Монца“ свършиха, чака се рекордна посещаемост

Билетите за състезанието на „Монца“ свършиха, чака се рекордна посещаемост

  • 13 авг 2025 | 18:07
  • 286
  • 0

Италианският автомобилен клуб ACI обяви, че всички билети за Гран При на Италия на 7 септември на пистата „Монца“, са разпродадени. Трибуните ще са пълни на максимум с фенове, които ще чакат повторение на красивата победа миналата година на Шарл Леклер в домашната надпревара на Ферари.

А и тифозите имат желание да посрещнат за първи път 7-кратния световен шампион Люис Хамилтън в цветовете на Ферари на „Монца“. Хамилтън има пет победи в Гран При на Италия и със сигурност още една сега ще е точно в най-подходящия момент.

Отборите във Формула 1 пак ще обсъждат V8 двигателите
Отборите във Формула 1 пак ще обсъждат V8 двигателите

През миналата година организаторите на състезанието на „Монца“ отчетоха 355 000 зрители за периода петък – неделя. Сега се очаква това постижение да се повтори и дори да има повече зрители, а според вестник La Gazzetta dello Sport, има останали съвсем малко билети за петък и събота.

Жак Вилньов: На Нико не му пука за Формула 1, той искаше само титлата
Жак Вилньов: На Нико не му пука за Формула 1, той искаше само титлата
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

MotoGP ще представи сезон 2026 в Куала Лумпур?

MotoGP ще представи сезон 2026 в Куала Лумпур?

  • 13 авг 2025 | 13:37
  • 674
  • 0
Отборите във Формула 1 пак ще обсъждат V8 двигателите

Отборите във Формула 1 пак ще обсъждат V8 двигателите

  • 13 авг 2025 | 13:21
  • 3483
  • 1
Тото Волф очаква по-силно представяне от Мерцедес до края на сезона

Тото Волф очаква по-силно представяне от Мерцедес до края на сезона

  • 12 авг 2025 | 18:21
  • 1945
  • 1
Франко Колапинто се оглежда за пилотски места извън Формула 1

Франко Колапинто се оглежда за пилотски места извън Формула 1

  • 12 авг 2025 | 16:30
  • 2259
  • 1
Елфин Еванс съжалявам за пропуснатата възможност във Финландия

Елфин Еванс съжалявам за пропуснатата възможност във Финландия

  • 12 авг 2025 | 15:54
  • 845
  • 0
Само четири отбора във Формула 1 никога не са променяли своята идентичност

Само четири отбора във Формула 1 никога не са променяли своята идентичност

  • 12 авг 2025 | 15:26
  • 7330
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Веласкес: Няма да пазим резултата, имаме желание да си тръгнем като победители

Веласкес: Няма да пазим резултата, имаме желание да си тръгнем като победители

  • 13 авг 2025 | 18:11
  • 6192
  • 10
ЦСКА до последно се надява да задържи един от най-добрите си играчи, предложи му договор без клаузата "Фичо"

ЦСКА до последно се надява да задържи един от най-добрите си играчи, предложи му договор без клаузата "Фичо"

  • 13 авг 2025 | 14:28
  • 34973
  • 107
Матей Казийски ще играe в България!

Матей Казийски ще играe в България!

  • 13 авг 2025 | 13:41
  • 29458
  • 41
Изключителни волейболистки! България разгроми САЩ и е на 1/4-финал на Мондиал 2025

Изключителни волейболистки! България разгроми САЩ и е на 1/4-финал на Мондиал 2025

  • 13 авг 2025 | 13:18
  • 27753
  • 28
Етър остана без треньор

Етър остана без треньор

  • 13 авг 2025 | 12:20
  • 13865
  • 15
Има ли с какво Тотнъм да се противопостави на ПСЖ в сблъсъка за Суперкупата на Европа?

Има ли с какво Тотнъм да се противопостави на ПСЖ в сблъсъка за Суперкупата на Европа?

  • 13 авг 2025 | 07:30
  • 18587
  • 7