Жак Вилньов: На Нико не му пука за Формула 1, той искаше само титлата

  • 13 авг 2025 | 14:59
  • 302
  • 0

Във Формула 1 сравнително рядко един световен шампион критикува друг световен шампион, но се случва. В случая световният шампион за 1997 Жак Вилньов критикува остро Нико Розберг, който взе титлата през 2016 и веднага след края на сезона обяви, че слага край на кариерата си и напуска Формула 1.

“В момента, в който Нико взе титлата, той беше приключил със спорта - обясни Вилньов. - Розберг спечели психическата битка, защото играеше и политическата игра. През 2016 Нико беше бърз срещу Люис, но Люис не очакваше тази битка, тогава не видяхме Люис в най-добрата му форма.

“И в минутата, в която Нико взе титлата, той се предаде. Може да се каже, че у него я няма страстта към състезанията. И всеки път, когато го видя, осъзнавам, че състезанията не му липсват.

“На него не му пука за състезанията. Всичко, което искаше Нико беше да стане световен шампион, също като баща си и след това да си живее живота. Това е всичко. Той наистина успя да вземе титлата, но след това вече не искаше да е част от спорта.”

Канадецът направи и едно интересно обобщение.

“Едва, след като си спечелил, можеш да осъзнаеш защо изобщо си се състезавал - допълни Вилньов. - И може да си кажеш, че всъщност състезанията не ти допадат толкова много. Не искаш да прекараш целия си живот в пътувания и така нататък. И спираш. Това е така, но е и малко тъжно.”

Снимки: Gettyimages

