Монтоя прогнозира пилотите на двата отбора на Ред Бул

Бившият пилот във Формула 1 Хуан Пабло Монтоя даде интересна гледна точка към случващото се в двата отбора на Ред Бул в световния шампионат и прогнозира как ще изглежда пилотският им състав за следващия сезон.

“Първо, Арвид Линдблад, пилотът от Формула 2, който вече участва в свободни тренировки и пилотира болид на Ред Бул, не мисля, че той е достатъчно напреднал в професионалната си подготовка, за да му предложат място във втория отбор на тима във Формула 1”, обясни Монтоя пред радио W в Колумбия.

Също така, Монтоя предполага, че през 2026 Макс Верстапен ще има нов съотборник в Ред Бул.

“По-скоро смятам, че догодина французинът Исак Хаджар ще бъде преместен от Рейсинг Булс в Ред Бул. Но сезон 2026 ще е много труден и за двата отбора на Ред Бул във Формула 1, а Ред Бул ще дебютира и като доставчик на задвижващи системи, което допълнително ще усложни всичко.”

Снимки: Gettyimages