Формула 1 увеличава броя на спринтовете и въвежда обърнати решетки?

Главният изпълнителен директор на Формула 1 Стефано Доменикали разкри, че организаторите на шампионата обмислят увеличаването на броя на спринтовете и експериментиране с обърнати стартови решетки в близко бъдеще.

Италианецът даде интервю за The Race, в което говори за структурата на състезателните уикенди във Формула 1. Традиционно те включват три тренировъчни сесии, квалификация и състезание в събота или неделя. През 2021 година обаче беше направена доста сериозна промяна, тъй като в част от уикендите бяха въведени спринтови състезания.

Първоначално спринтовете бяха по три на брой годишно, но от 2023 тяхната бройка беше удвоена на шест. Доменикали не изключи възможността в бъдеще да има още повече спринтове, както и обърнати стартови решетки, каквито има в младежките шампионати като Формула 2 и Формула 3.

„Мисля, че има възможност да направим две неща, които трябва да дискутираме с пилотите, отборите и, разбира се, ФИА. Първото е дали не можем да увеличим броя на спринтовете? Второто е дали това не е правилната формула, която да ни позволи да изпробваме обърнатите решетки, както го правим във Формула 2 и Формула 3? Това са теми, които трябва да се дискутират.



„Смятам, че ние ставаме по-зрели и отборите ще подходят сериозни към тези разговори. Определено настроението за прогрес в тази посока расте. Затова се чувствам готов да предложа не само повече спринтове, но и нови формати, нови идеи“, каза Доменикали.



„Ние сме отворени към обърнатите решетки. Мисля, че правилният подход е да слушаме нашите фенове и да се опитаме да създадем нещо, а не да се притеснявам да сбъркаме. Този, които се пази от грешки, не прави нищо ново. Мисля, че спринтът, какъвто и да е правилният му формат, е нещо, което ни трябва, той ще представлява нашето бъдеще“, добави още италианецът.

