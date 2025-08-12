Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Формула 1 увеличава броя на спринтовете и въвежда обърнати решетки?

Формула 1 увеличава броя на спринтовете и въвежда обърнати решетки?

  • 12 авг 2025 | 15:01
  • 552
  • 0

Главният изпълнителен директор на Формула 1 Стефано Доменикали разкри, че организаторите на шампионата обмислят увеличаването на броя на спринтовете и експериментиране с обърнати стартови решетки в близко бъдеще.

Италианецът даде интервю за The Race, в което говори за структурата на състезателните уикенди във Формула 1. Традиционно те включват три тренировъчни сесии, квалификация и състезание в събота или неделя. През 2021 година обаче беше направена доста сериозна промяна, тъй като в част от уикендите бяха въведени спринтови състезания.

Първоначално спринтовете бяха по три на брой годишно, но от 2023 тяхната бройка беше удвоена на шест. Доменикали не изключи възможността в бъдеще да има още повече спринтове, както и обърнати стартови решетки, каквито има в младежките шампионати като Формула 2 и Формула 3.

Доменикали: Днешните скандали са нищо спрямо тези от миналото
Доменикали: Днешните скандали са нищо спрямо тези от миналото

„Мисля, че има възможност да направим две неща, които трябва да дискутираме с пилотите, отборите и, разбира се, ФИА. Първото е дали не можем да увеличим броя на спринтовете? Второто е дали това не е правилната формула, която да ни позволи да изпробваме обърнатите решетки, както го правим във Формула 2 и Формула 3? Това са теми, които трябва да се дискутират.

„Смятам, че ние ставаме по-зрели и отборите ще подходят сериозни към тези разговори. Определено настроението за прогрес в тази посока расте. Затова се чувствам готов да предложа не само повече спринтове, но и нови формати, нови идеи“, каза Доменикали.

„Ние сме отворени към обърнатите решетки. Мисля, че правилният подход е да слушаме нашите фенове и да се опитаме да създадем нещо, а не да се притеснявам да сбъркаме. Този, които се пази от грешки, не прави нищо ново. Мисля, че спринтът, какъвто и да е правилният му формат, е нещо, което ни трябва, той ще представлява нашето бъдеще“, добави още италианецът.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Бъдещето на Хамилтън във Ферари зависи изцяло от британеца

Бъдещето на Хамилтън във Ферари зависи изцяло от британеца

  • 12 авг 2025 | 13:49
  • 2758
  • 0
Зак Браун: Формула 1 винаги ще бъде водещият приоритет за Макларън

Зак Браун: Формула 1 винаги ще бъде водещият приоритет за Макларън

  • 12 авг 2025 | 13:30
  • 615
  • 0
Фитипалди: Ако имах отбор и можех да избирам, щях да взема Верстапен

Фитипалди: Ако имах отбор и можех да избирам, щях да взема Верстапен

  • 12 авг 2025 | 13:03
  • 889
  • 1
MotoGP се завръща на любимото ловно поле на Дукати

MotoGP се завръща на любимото ловно поле на Дукати

  • 12 авг 2025 | 12:44
  • 870
  • 1
Наистина ли никой не е искал поста на Васьор?

Наистина ли никой не е искал поста на Васьор?

  • 11 авг 2025 | 18:38
  • 6196
  • 2
Шумахер: Тото Волф няма да се откаже от Верстапен

Шумахер: Тото Волф няма да се откаже от Верстапен

  • 11 авг 2025 | 17:12
  • 2592
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Скандал в Хебър, шефът на школата заплашва Ники Митов, треньорът изригна към ръководството: Или аз, или той

Скандал в Хебър, шефът на школата заплашва Ники Митов, треньорът изригна към ръководството: Или аз, или той

  • 12 авг 2025 | 11:25
  • 20294
  • 21
Левски подписа договор с младок

Левски подписа договор с младок

  • 12 авг 2025 | 12:11
  • 27512
  • 8
Сенсей Бербатов представи новия екип на Манчестър Юнайтед с впечатляващо видео

Сенсей Бербатов представи новия екип на Манчестър Юнайтед с впечатляващо видео

  • 12 авг 2025 | 12:59
  • 16301
  • 50
ЦСКА взима португалец от Полша - "червените" бомбрадирали клуба му с оферти

ЦСКА взима португалец от Полша - "червените" бомбрадирали клуба му с оферти

  • 12 авг 2025 | 11:16
  • 23725
  • 67
Исак е категоричен, че повече няма да играе за Нюкасъл

Исак е категоричен, че повече няма да играе за Нюкасъл

  • 12 авг 2025 | 10:02
  • 18120
  • 18
Лудогорец с много тежка и важна задача в Будапеща

Лудогорец с много тежка и важна задача в Будапеща

  • 12 авг 2025 | 07:30
  • 16650
  • 46