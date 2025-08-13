Хотелът на Норис в Амстердам струва 5000 евро на вечер

Пилотът на Макларън във Формула 1 Ландо Норис прекарва част от лятната пауза в Амстердам, като публикува впечатленията си в социалните мрежи. А тук попада и хотелът на Ландо.

Британецът е настанен в апартамента Van Loon в хотел Waldorf Astoria в Амстердам, като нощувката там е 5000 евро. Луксозният хотелски апартамент е с площ 101 квадратни метра и е с обособена дневна до спалнята, а банята му е с размери на стандартна хотелска стая. От апартамента на Норис има пряк достъп до спа центъра на хотела, където има закрит басейн, сауна и парна баня.

lando giving us a tour of his hilton room in amsterdam! pic.twitter.com/SxoPpIFStF — ray (@ln4norris) August 12, 2025

Най-вероятно обаче Ландо не плаща сам за стаята си, тъй като собственик на хотела е веригата Hilton, която е дългогодишен спонсор на Макларън. И по време на сезона във Формула 1 екипът на Макларън отсяда в хотели на веригата, когато е на състезания.

