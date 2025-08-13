Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Хотелът на Норис в Амстердам струва 5000 евро на вечер

Хотелът на Норис в Амстердам струва 5000 евро на вечер

  • 13 авг 2025 | 14:40
  • 500
  • 0

Пилотът на Макларън във Формула 1 Ландо Норис прекарва част от лятната пауза в Амстердам, като публикува впечатленията си в социалните мрежи. А тук попада и хотелът на Ландо.

Британецът е настанен в апартамента Van Loon в хотел Waldorf Astoria в Амстердам, като нощувката там е 5000 евро. Луксозният хотелски апартамент е с площ 101 квадратни метра и е с обособена дневна до спалнята, а банята му е с размери на стандартна хотелска стая. От апартамента на Норис има пряк достъп до спа центъра на хотела, където има закрит басейн, сауна и парна баня.

Отборите във Формула 1 пак ще обсъждат V8 двигателите
Отборите във Формула 1 пак ще обсъждат V8 двигателите

Най-вероятно обаче Ландо не плаща сам за стаята си, тъй като собственик на хотела е веригата Hilton, която е дългогодишен спонсор на Макларън. И по време на сезона във Формула 1 екипът на Макларън отсяда в хотели на веригата, когато е на състезания.

Формула 1 увеличава броя на спринтовете и въвежда обърнати решетки?
Формула 1 увеличава броя на спринтовете и въвежда обърнати решетки?
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

MotoGP ще представи сезон 2026 в Куала Лумпур?

MotoGP ще представи сезон 2026 в Куала Лумпур?

  • 13 авг 2025 | 13:37
  • 408
  • 0
Отборите във Формула 1 пак ще обсъждат V8 двигателите

Отборите във Формула 1 пак ще обсъждат V8 двигателите

  • 13 авг 2025 | 13:21
  • 1663
  • 0
Тото Волф очаква по-силно представяне от Мерцедес до края на сезона

Тото Волф очаква по-силно представяне от Мерцедес до края на сезона

  • 12 авг 2025 | 18:21
  • 1861
  • 1
Франко Колапинто се оглежда за пилотски места извън Формула 1

Франко Колапинто се оглежда за пилотски места извън Формула 1

  • 12 авг 2025 | 16:30
  • 2160
  • 1
Елфин Еванс съжалявам за пропуснатата възможност във Финландия

Елфин Еванс съжалявам за пропуснатата възможност във Финландия

  • 12 авг 2025 | 15:54
  • 782
  • 0
Само четири отбора във Формула 1 никога не са променяли своята идентичност

Само четири отбора във Формула 1 никога не са променяли своята идентичност

  • 12 авг 2025 | 15:26
  • 6874
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА до последно се надява да задържи един от най-добрите си играчи, предложи му договор без клаузата "Фичо"

ЦСКА до последно се надява да задържи един от най-добрите си играчи, предложи му договор без клаузата "Фичо"

  • 13 авг 2025 | 14:28
  • 13317
  • 47
Матей Казийски ще играe в България!

Матей Казийски ще играe в България!

  • 13 авг 2025 | 13:41
  • 15082
  • 26
Изключителни волейболистки! България разгроми САЩ и е на 1/4-финал на Мондиал 2025

Изключителни волейболистки! България разгроми САЩ и е на 1/4-финал на Мондиал 2025

  • 13 авг 2025 | 13:18
  • 14952
  • 20
Левски пристигна в Баку

Левски пристигна в Баку

  • 13 авг 2025 | 13:21
  • 5524
  • 20
Етър остана без треньор

Етър остана без треньор

  • 13 авг 2025 | 12:20
  • 8213
  • 13
Има ли с какво Тотнъм да се противопостави на ПСЖ в сблъсъка за Суперкупата на Европа?

Има ли с какво Тотнъм да се противопостави на ПСЖ в сблъсъка за Суперкупата на Европа?

  • 13 авг 2025 | 07:30
  • 15062
  • 6