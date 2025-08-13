Популярни
MotoGP ще представи сезон 2026 в Куала Лумпур?

Столицата на Малайзия Куала Лумпур е фаворит за приеме представянето на сезон 2026 в MotoGP, съобщи Motorsport.com. Този формат беше използван за първи път тази година, като представянето на пилотите и отборите в световния шампионат по мотоциклетизъм на писта беше в Банкок.

В Дорна все още не са взели решение за това къде ще е представянето, но изтече информация, че столицата на Малайзия има най-голяма подкрепа. Другата възможност е Мелбърн, но се смята, че представянето в Австралия ще е свързано с повече логистични трудности.

Също така, все още не са определени и датите за представянето на сезона, както и за тестовете преди началото на новата кампания през 2026. Представителите на отборите се събират утре на пистата “Ред Бул Ринг” преди началото на състезателния уикенд и ще обсъждат графика на тестовете преди сезона, кога ще е шейкдаунът и кога и къде ще е представянето на пилотите и отборите за 2026.

Снимки: Gettyimages

