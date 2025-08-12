Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Тото Волф очаква по-силно представяне от Мерцедес до края на сезона

Тото Волф очаква по-силно представяне от Мерцедес до края на сезона

  • 12 авг 2025 | 18:21
  • 365
  • 0

Ръководителят на отбора на Мерцедес Тото Волф обясни, че очаква Сребърните стрели да се представят силно до края на сезона във Формула 1, който ще бъде възобновен с Гран При на Нидерландия в края на месеца.

В момента световният шампион се намира в ежегодната си лятна пауза, в която всички затварят фабриките си и се наслаждават на заслужена почивка. След подновяването на кампанията до нейния край ще остават още десет кръга, от които осем ще са извън Европа, а Волф очаква Мерцедес да се представя доста силно в оставащата част от сезона.

Какво всъщност се случва по време на лятната пауза във Формула 1
Какво всъщност се случва по време на лятната пауза във Формула 1

„Заслужено е всички отбори да имат тази двуседмична почивка заради цялото пътуване и работата през уикендите, всички са доста изморени. След това започваме отново, „Зандвоорт“ поставя началото на втората част от сезона, която включва много далечни състезания на вълнуващи локации.

„За нас като отбор, аз мисля, че ние сме позиционирани добре, за да се борим здраво. Колата най-накрая си върна темпото, пилотите са в добра форма и се чувстват добре. Така че нямам търпение да започнем отново.

„Тази година сезонът е интересен, защото догодина всичко се променя. Ще имаме изцяло ново шасита, нова аеродинамика, най-накрая ще се отървем от тези коли, които не бяха много полезни за нас, ще имаме нови двигатели.

„Нашето развитие е концентрирано върху това проект от много време. Имахме малка група, чиято задача беше да работим максимално добре с тазгодишната кола и те си вършат работата. Затова вярвам, че ние ще сме силни до края на сезона, въпреки че цялото ни развитие е концентрирано върху колата за догодина“, обясни Волф.

Снимки: Gettyimages

