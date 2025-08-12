Популярни
Шампионите започнаха подготовка за новия сезон

  • 12 авг 2025 | 09:12
  • 540
  • 0

Мъжкият баскетболен отбор на Рилски спортист започна подготовка за предстоящия сезон 2025/2026, съобщиха от самоковския клуб. Първата тренировка на тима бе водена от помощниците на Любомир Киров - Йордан Бозов, Дарин Иванов, Даниел Петров и кондиционния специалист Благовест Главев.

Участие в заниманието взеха общо осем баскетболисти, като сред тях бяха капитанът Чавдар Костов и гардът Деян Карамфилов.

"Заетите с националния отбор Мирослав Васов, Христо Бъчков и старши треньорът ни Любомир Киров се очаква да се включат в тренировъчния цикъл на по-късен етап, когато приключат ангажиментите им с представителния тим на България", информираха от клуба.

Друга част от играчите на Рилски спортист за новия сезон ще се присъединят към съотборниците си в рамките на настоящата седмица.

Снимка: BC Rilski Sportist Bulgaria / Facebook

Христо Захариев остава в Спартак Плевен

Момчетата до 14 години ще участват на международен турнир в Словения

Треньорът на босненците разкритикува слабата форма на отбора

Литовец се раздели с Макаби Тел Авив

Даниел Тайс: Още щях да съм в НБА, ако не беше Спанулис

Янина Тодорова сменя Монтана 2003 с участник в италианската Серия А2

Лудогорец с много тежка и важна задача в Будапеща

Алжирецът на Левски ще струва по-малко от очакваното

Хулио Веласкес с рекорд в Левски

Анатоли Нанков е новият старши треньор на Монтана

Арда и Локомотив (Пловдив) не се победиха в Кърджали

Няма го Кошмара? Тук е Вълшебния мустак!

