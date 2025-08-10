Популярни
  • 10 авг 2025 | 13:50
Бъчков остава в Рилски спортист

Крилото Христо Бъчков ще продължи кариерата си в шампиона на страната Рилски спортист (Самоков), обявиха от клуба.

"Ден след сблъсъка между България и Нидерландия се включваме, за да ви кажем, че и през този сезон Рилски спортист ще разчита на Христо Бъчков. Той показа страхотни игри през миналата кампания и в не малко мачове бе сред водещите реализатори, като записа показатели от 6.3 точки, 4.2 борби и 1.2 асистенции. През този сезон очакванията са крилото да продължи да има важна роля в отбора, а дали ще се възползва от това, ще разберем в края на състезателна година 2025-2026", написаха шампионите във “Фейсбук”.

Интересни дербита на старта на новия сезон в НБЛ
Интересни дербита на старта на новия сезон в НБЛ

Преди това Рилски спортист продължи договора на капитана Чавдар Костов, на Деян Карамфилов, на Александър Янев, на Алън Арнет и на Мирослав Васов, а се раздели с Алекс Симеонов и с Джордан Сешън.

