Иван Димитров ще бъде част от Рилски спортист и през новия сезон

Крилото Иван Димитров ще продължи да носи екипа на Рилски спортист и през сезон 2025/26, съобщиха от клуба в понеделник.

За 19-годишния баскетболист това ще бъде втори сезон като играч на тима от Самоков. В първата си кампания той взе участие в 20 мача, от които седем като титуляр, в които регистрира по 3,9 точки, 0,5 борби и 0,4 асистенции средно на двубой.

В отбора на Рилски спортист, който се състезава в Младежката лига, Димитров се превърна в лидер и там бележеше средно по 19,8 точки, гарнирани със 7,8 борби и 2,8 асистенции средно на мач.