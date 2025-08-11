Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Иван Димитров ще бъде част от Рилски спортист и през новия сезон

Иван Димитров ще бъде част от Рилски спортист и през новия сезон

  • 11 авг 2025 | 09:56
  • 155
  • 0
Иван Димитров ще бъде част от Рилски спортист и през новия сезон

Крилото Иван Димитров ще продължи да носи екипа на Рилски спортист и през сезон 2025/26, съобщиха от клуба в понеделник.

За 19-годишния баскетболист това ще бъде втори сезон като играч на тима от Самоков. В първата си кампания той взе участие в 20 мача, от които седем като титуляр, в които регистрира по 3,9 точки, 0,5 борби и 0,4 асистенции средно на двубой.

В отбора на Рилски спортист, който се състезава в Младежката лига, Димитров се превърна в лидер и там бележеше средно по 19,8 точки, гарнирани със 7,8 борби и 2,8 асистенции средно на мач.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Националките до 20 години с драматична загуба от Хърватия, остават в Дивизия Б

Националките до 20 години с драматична загуба от Хърватия, остават в Дивизия Б

  • 10 авг 2025 | 19:57
  • 1045
  • 0
Още един играч на Рилски спортист продължава с шампионите

Още един играч на Рилски спортист продължава с шампионите

  • 10 авг 2025 | 19:19
  • 1174
  • 1
Росен Барчовски: Ситуацията е много тежка, но няма да се предадем

Росен Барчовски: Ситуацията е много тежка, но няма да се предадем

  • 10 авг 2025 | 17:09
  • 2103
  • 2
35-годишен ветеран в НБА бе пуснат на свобода: Хванаха ме неподготвен, държаха ме без храна и вода

35-годишен ветеран в НБА бе пуснат на свобода: Хванаха ме неподготвен, държаха ме без храна и вода

  • 10 авг 2025 | 16:34
  • 1708
  • 0
Кевин Дюрант: Аз съм мечта за треньорите, не принизявайте моето величие

Кевин Дюрант: Аз съм мечта за треньорите, не принизявайте моето величие

  • 10 авг 2025 | 16:12
  • 1332
  • 0
България U14 загуби от Словакия и зае шесто място на турнира в Словения

България U14 загуби от Словакия и зае шесто място на турнира в Словения

  • 10 авг 2025 | 15:27
  • 683
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Стана ясно кой ще замени Пауло Нога в ЦСКА

Стана ясно кой ще замени Пауло Нога в ЦСКА

  • 11 авг 2025 | 09:18
  • 12080
  • 29
Левски привлича халф от Алжир

Левски привлича халф от Алжир

  • 11 авг 2025 | 09:36
  • 7283
  • 2
Арда приема Локомотив (Пд) с мисъл за Кауно Жалгирис

Арда приема Локомотив (Пд) с мисъл за Кауно Жалгирис

  • 11 авг 2025 | 07:26
  • 5148
  • 36
Локомотив (София) нанесе трета поредна загуба на Ботев

Локомотив (София) нанесе трета поредна загуба на Ботев

  • 10 авг 2025 | 23:11
  • 43476
  • 90
Ще дочака ли някой победа? Септември посреща Берое

Ще дочака ли някой победа? Септември посреща Берое

  • 11 авг 2025 | 07:11
  • 3947
  • 0
Барса не демонстрира никакви сантименти към Фабрегас и прегази Комо

Барса не демонстрира никакви сантименти към Фабрегас и прегази Комо

  • 10 авг 2025 | 23:57
  • 27239
  • 4