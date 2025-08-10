Популярни
Още един играч на Рилски спортист продължава с шампионите

  • 10 авг 2025 | 19:19
  • 547
  • 1

Гардът Красимир Петров е поредният играч, който остава в българския шампион Рилски спортист, обяви клубът от Самоков на официалната си страница във “Фейсбук”.

“Още една добра новина за днес. В Рилски спортист остава и гардът Красимир Петров. Краси пристигна в Самоков миналата година и веднага показа, че може да се разчита на него.

Бъчков остава в Рилски спортист
Бъчков остава в Рилски спортист

Гардът взе участие в общо 31 мача за Рилски, като в тях получи средно по 12 минути игрово време, за което остави зад името си статистика от 4,8 точки; 1,6 асистенции и 1 борба средно на мач.

Сега надеждите са, че възходящото представяне на играча ще продължи и ролята в тима му ще стане още по- сериозна”, пише Рилецо.

По-рано днес шампионите обявиха, че в отбора остава Христо Бъчков. Преди това Рилски спортист продължи договора на капитана Чавдар Костов, на Деян Карамфилов, на Александър Янев, на Алън Арнет и на Мирослав Васов, а се раздели с Алекс Симеонов и с Джордан Сешън.

