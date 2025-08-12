Популярни
  3. ЦСКА поздрави велико име в своята история

  • 12 авг 2025 | 08:36
  • 3324
  • 1

Едно от най-големите имена в историята на ЦСКА Димитър Якимов навършва днес 84 години и от клуба не пропуснаха да поздравят легендата.

“Армейци,

Днес една от най-големите ни легенди – великият Димитър Якимов, празнува своя 84-и рожден ден!

Митата пристига в ЦСКА през 1960 година от Септември (София) и остава верен на „армейския“ клуб до края на своята състезателна кариера. За периода от 14 години универсалния футболен виртуоз с прякор Магьосника изиграва 352 мача с червената фланелка и отбелязва 163 гола.

Якимов е седемкратен шампион с ЦСКА и 6 пъти е носител на Купата на Съветската армия. Наречен и Поета на футбола, той се превръща в идол на цели поколения „червени“ привърженици заради уникалния си дрибъл и ненадмината техника.

Участник е в емблематичните полуфинални сблъсъци на ЦСКА срещу Интер за Купата на европейските шампиони през 1967 година.

С националния отбор на България е европейски шампион за юноши през 1959 година, а през 1961 година, като част от мъжкия отбор, реализира победния гол срещу Франция в Италия и класира „трикольорите“ за първи път на Световно първенство - през 1962 година в Чили.

След това е участник на още два Мондиала - през 1966-а в Англия и през 1970-а в Мексико, както и на Олимпиадата през 1960 година.

Пожелаваме на Димитър Якимов много здраве, щастие, късмет, успехи и дълголетие!”, пишат “армейците” на официалния си сайт.

