  Бивш вратар на ЦСКА се завръща във футбола на 39 години

  12 авг 2025 | 06:51
Бившият алжирски национал Райс Мболи ще поднови кариерата си след пауза от година и половина. Вратарят, който вече е на 39, подписа с Мостаганем, като се очаква да дебютира на 21 август срещу Олимпик Акбу.

Мболи направи име в България с екипите на Славия и ЦСКА. След като си тръгна от “червените”, той игра последователно в Криля Советов, Газелек Аячо, Филаделфия Юниън, Анталияспор, Рен, Ал-Етифак, Ал-Кадисия и Белуиздад. Тежка фрактура го извади от терените за дълго време, но сега Мболи е готов отново да се състезава в първенството на Алжир.

Стражът може да се похвали с цели 96 мача за националния отбор на Алжир, като спечели Купата на африканските нации през 2019 година и Арабската купа през 2021 година.

Мболи участва на световните първенства през 2010 и 2014 година. През 2014-та “пустинните лисици” стигнаха до осминафиналите.

