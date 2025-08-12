Хулио Веласкес с рекорд в Левски

Треньорът на Левски Хулио Веласкес записа четири поредни победи начело на тима. Нещо, което не беше правил в нито един от предишните отбори, които е водил. До момента персоналният рекорд на 43-годишния испанец бе от три последователни двубоя с успех, пише “Тема Спорт”. Така бе и в началото със сините, когато спечели срещу Лудогорец (2:1), Хебър (4:1) и Спартак Варна (2:0), но след това завърши при равенство 2:2 с ЦСКА.

Левски се намира в серия от 11 поредни двубоя без поражение в шампионата. Тя стартира през миналата кампания, или по-точно с победата над Септември (София) с 1:0 на 21 април, след което последваха още две победи и четири равенства в плейофите. От началото на сезона сините са безапелационни в Първа лига и наредиха четири поредни успеха. За последно с такова постижение може да се похвали Делио Роси. Това се случи през сезон 2017/2018. Левски загуби на 13 април тази година от Черно море на „Герена“ и оттогава нареди 11-те поредни двубоя без поражение.

Едва за втори път в последните 10 години Левски стартира шампионата с четири последователни победи. Това се случи в началото на миналата кампания, когато тимът се наложи над Локомотив (София) (6:1), Ботев (Bpаца) (4:0), Локомотив (Пловдив) (2:0) и Крумовград (3:0). Успехите бяха под ръководството на предшественика на Хулио Веласкес – Станислав Генчев. В петия кръг обаче столичани загубиха визитата си на Лудогорец с 0:1 и серията им бе прекъсната.

Марин Петков е водещият голмайстор на сините от старта на сезона. Юношата на столичани отбеляза три попадения – две във вратата на Монтана и едно в тази на Спартак (Варна). Трима футболисти на Левски с по 2 гола – Борислав Рупанов, Радослав Кирилов и Мустафа Сангаре, докато Евертон Бала реализира един. Автогол в полза на сините пък си вкара централният защитник на Монтана Денис Динев.

Десният защитник Алдаир все още не е записал игрова минута в шампионата от началото на сезона. За разлика от това 25-годишният португалец е започнал всеки един от петте двубоя в квалификациите на Лига Европа и Лига на конференциите. На негово място в първенството отдясно на защитата неизменно стартира Оливер Камдем.

Левият бек на сините Майкон записа мач №40 за тима във всички турнири. Бразилецът премина в Левски през миналото лято и оттогава е изиграл 34 двубоя в Първа лига, 2 за Купата на България и четири двубоя в евротурнирите.

