Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Хулио Веласкес с рекорд в Левски

Хулио Веласкес с рекорд в Левски

  • 12 авг 2025 | 08:22
  • 7751
  • 1

Треньорът на Левски Хулио Веласкес записа четири поредни победи начело на тима. Нещо, което не беше правил в нито един от предишните отбори, които е водил. До момента персоналният рекорд на 43-годишния испанец бе от три последователни двубоя с успех, пише “Тема Спорт”. Така бе и в началото със сините, когато спечели срещу Лудогорец (2:1), Хебър (4:1) и Спартак Варна (2:0), но след това завърши при равенство 2:2 с ЦСКА.

Левски се намира в серия от 11 поредни двубоя без поражение в шампионата. Тя стартира през миналата кампания, или по-точно с победата над Септември (София) с 1:0 на 21 април, след което последваха още две победи и четири равенства в плейофите. От началото на сезона сините са безапелационни в Първа лига и наредиха четири поредни успеха. За последно с такова постижение може да се похвали Делио Роси. Това се случи през сезон 2017/2018. Левски загуби на 13 април тази година от Черно море на „Герена“ и оттогава нареди 11-те поредни двубоя без поражение.

Веласкес: Очевидно Костадинов има проблем, за да не спечелим с "дъжд" от голове, причините са две
Веласкес: Очевидно Костадинов има проблем, за да не спечелим с "дъжд" от голове, причините са две

Едва за втори път в последните 10 години Левски стартира шампионата с четири последователни победи. Това се случи в началото на миналата кампания, когато тимът се наложи над Локомотив (София) (6:1), Ботев (Bpаца) (4:0), Локомотив (Пловдив) (2:0) и Крумовград (3:0). Успехите бяха под ръководството на предшественика на Хулио Веласкес – Станислав Генчев. В петия кръг обаче столичани загубиха визитата си на Лудогорец с 0:1 и серията им бе прекъсната.

Левски с четвърта победа в еfbet Лига! Борислав Рупанов продължава с головете
Левски с четвърта победа в еfbet Лига! Борислав Рупанов продължава с головете

Марин Петков е водещият голмайстор на сините от старта на сезона. Юношата на столичани отбеляза три попадения – две във вратата на Монтана и едно в тази на Спартак (Варна). Трима футболисти на Левски с по 2 гола – Борислав Рупанов, Радослав Кирилов и Мустафа Сангаре, докато Евертон Бала реализира един. Автогол в полза на сините пък си вкара централният защитник на Монтана Денис Динев.

Сабах продаде половината стадион за реванша срещу Левски
Сабах продаде половината стадион за реванша срещу Левски

Десният защитник Алдаир все още не е записал игрова минута в шампионата от началото на сезона. За разлика от това 25-годишният португалец е започнал всеки един от петте двубоя в квалификациите на Лига Европа и Лига на конференциите. На негово място в първенството отдясно на защитата неизменно стартира Оливер Камдем.

Сула: България заслужава Левски да продължи напред
Сула: България заслужава Левски да продължи напред

Левият бек на сините Майкон записа мач №40 за тима във всички турнири. Бразилецът премина в Левски през миналото лято и оттогава е изиграл 34 двубоя в Първа лига, 2 за Купата на България и четири двубоя в евротурнирите.

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg

Още от БГ Футбол

Лудогорец с много тежка и важна задача в Будапеща

Лудогорец с много тежка и важна задача в Будапеща

  • 12 авг 2025 | 07:30
  • 6105
  • 16
Бивш младежки национал откри головата си сметка в Сърбия

Бивш младежки национал откри головата си сметка в Сърбия

  • 12 авг 2025 | 03:49
  • 2588
  • 0
Милен Желев помогна на Оцелул да спре Рапид за първото място

Милен Желев помогна на Оцелул да спре Рапид за първото място

  • 12 авг 2025 | 03:26
  • 2087
  • 0
Алжирецът на Левски ще струва по-малко от очакваното

Алжирецът на Левски ще струва по-малко от очакваното

  • 12 авг 2025 | 02:17
  • 16510
  • 10
Анатоли Нанков е новият старши треньор на Монтана

Анатоли Нанков е новият старши треньор на Монтана

  • 12 авг 2025 | 00:50
  • 9020
  • 14
Обнадеждаващ дебют за Атанас Чернев в Португалия

Обнадеждаващ дебют за Атанас Чернев в Португалия

  • 11 авг 2025 | 23:56
  • 7224
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец с много тежка и важна задача в Будапеща

Лудогорец с много тежка и важна задача в Будапеща

  • 12 авг 2025 | 07:30
  • 6105
  • 16
Алжирецът на Левски ще струва по-малко от очакваното

Алжирецът на Левски ще струва по-малко от очакваното

  • 12 авг 2025 | 02:17
  • 16510
  • 10
Анатоли Нанков е новият старши треньор на Монтана

Анатоли Нанков е новият старши треньор на Монтана

  • 12 авг 2025 | 00:50
  • 9020
  • 14
Арда и Локомотив (Пловдив) не се победиха в Кърджали

Арда и Локомотив (Пловдив) не се победиха в Кърджали

  • 11 авг 2025 | 23:09
  • 27738
  • 41
Няма го Кошмара? Тук е Вълшебния мустак!

Няма го Кошмара? Тук е Вълшебния мустак!

  • 11 авг 2025 | 21:01
  • 48963
  • 75