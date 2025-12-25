Националка и квалифицирани треньори ще развиват волейбола в Ботевград

Волейболната еуфория продължава с пълна сила, като е двигател за нови проекти в цялата страна. Само преди дни се появи новосъздаден волейболен клуб в баскетболния бастион – Ботевград. Клубът носи името Балкан и официално започва своята дейност. Ще развива детско-юношески волейбол, а тренировъчният процес ще се осъществява в спортния салон на ПГТМ „Христо Ботев“ – Ботевград.

Тренировките ще се провеждат от понеделник до четвъртък в часовия диапазон от 15:00 до 17:00 часа, като ще бъдат сформирани групи за момичета и момчета.

ВК Балкан разполага с екип от четирима квалифицирани треньори с богат спортен опит. Основен треньор е Мариета Христова – бивша състезателка на ВК Чавдар и ВК Левски. В треньорския състав влизат още националката Полина Нейкова, която след няколко сезона в чужбина, през настоящия сезон е разпределител на ВК ЦСКА, Станимира Хаджиева и Ваньо Василев, бивш играещ треньор на ВК Етрополе.

Основната цел на клуба е да популяризира волейбола сред децата и младежите, да изгради трайни спортни навици и дисциплина, както и да подпомогне развитието на бъдещи състезатели.

С откриването на Волейболен клуб Балкан се създават нови възможности за активен начин на живот и спортно развитие на подрастващите в община Ботевград.

За информация и записване: Мариета Христова, 0888 89 22 75