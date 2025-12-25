Ясни са 1/4-финалните двойки за efbet Купа България 2026

Схемата на efbet Купа България 2026 вече е ясна, а финалната фаза на турнира ще се проведе в зала “СамЕлион” в гр. Самоков, където най-добрите отбори ще се изправят в директни елиминации за трофея.

Четвъртфинали - 16 януари 2026 г.

В първия етап от финалния турнир са оформени следните четвъртфинални двойки на база временното класиране в efbet Супер Волей:

Локомотив Авиа - Монтана Волей

Нефтохимик 2010 - Берое 2016

Левски - Пирин

ЦСКА - Дея Спорт



Двубоите ще бъдат решителни, тъй като се играят в директна елиминация, без право на грешка, а победителите продължават към полуфиналите.

Полуфинали - 17 януари 2026 г.

Четирите отбора, които преодолеят четвъртфиналната фаза, ще се срещнат на полуфиналите ден по-късно.

Финал - 18 януари 2026 г.

Кулминацията на турнира е насрочена за 18 януари 2026 г., когато двата най-добри отбора ще спорят за efbet Купа България 2026. Победителят ще си тръгне от Самоков с трофея и престижно отличие в началото на новата календарна година.

Финалният турнир на efbet Купа България 2026 обещава три дни на високо напрежение, елитен волейбол и зрелищни сблъсъци, като Самоков ще се превърне в център на вниманието за всички любители на играта.