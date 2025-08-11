Без Верстапен, Ред Бул щеше да се бори със Заубер

От завръщането на Макларън в челото на класирането или поне от началото на битката с Ред Бул, пилотите на Зак Браун и Андреа Стела се представят изключително успешно и донесоха титлата при конструкторите миналата година на тима. А Макс Верстапен взе четвърта поредна титла при пилотите.
От “Имола” миналата година Оскар Пиастри и Ландо Норис са събрали общо 1101 точки, което обяснява превъзходството на Макларън при конструкторите. За същия период Ферари има 725 точки, а Мерцедес - 640.
Макс Верстапен с двата болида на Ред Бул за 2024 и 2025 година е събрал 488 точки, което го нарежда на четвърта позиция в тази класация. Съотборниците на Макс за това време: Серхио Перес, Лиам Лоусън и Юки Цунода са спечелили 56 точки. Което е с 1 точка повече от постижението на Забуер - 55 точки. Разбира се, това е по-свободно тълкуване на резултатите, но наистина е интересно да се види къде точно ще е Ред Бул, ако Макс Верстапен не кара за тима.
