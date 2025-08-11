Какви фенове идват на “Спа” да гледат Формула 1?

Популярни
Бившият министър-председател на Белгия Мелхиор Вателе, който е президент на организационния комитет на Гран При на Белгия, както и на пистата “Спа”, представи резултатите от изследването на публиката, която идва на гледа Формула 1 на пистата в Ардените.

“Около една трета от феновете, които идват на пистата са на възраст под 34 години и около една трета са жени - обясни Вателе. - Това е страхотен микс, точно това, което искаме. Това помага за популяризирането на Формула 1 в Европа, където конкуренцията е много свирепа, както между пистите за публика, така и между различните шампионати.

“Но в момента “Спа” се радва на огромна популярност, никога не сме били толкова популярни. Но Либърти Медия свършиха отлична работа, за да подобрят имиджа на Формула 1 и това дава резултат. Спортът е в отлична форма в момента.”

“Спа” има 6-годишен договор за домакинство на старт от Формула 1, като за този период трябва да приеме 4 състезания, тъй като ще се редува в календара с други трасета. Вателе уточни, че за “Спа” е било много важно да остане в календара поне до 2027, а след това - за още два старта през 2029 и 2031.

“Но ако се случи нещо и пистите, с които се редуваме, не могат да приемат тези състезания, ние сме насреща, може да разчитате на “Спа”, допълни той.

Снимка: Спас Генев, spasgp.com

Снимки: Gettyimages

