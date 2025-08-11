Гюнтер Щайнер посочи най-добрия новак във Формула 1

Габриел Бортолето е най-добрият сред новаците този сезон във Формула 1. Това е мнението на бившия шеф на Хаас Гюнтер Щайнер.

Бразилецът дебютира тази година за Заубер, а преди това спечели титлата във Формула 3 през 2023 и след това във Формула 2 през 2024. 20-годишният пилот не е събрал най-много точки от новаците, но успя да привлече вниманието на Щайнер.

Legendei o vídeo do @ theredflagspod com o Guenther Steiner em que eles elegem Gabriel Bortoleto como a estrela do GP da Hungria e começam a vê-lo despontar como melhor novato da F1 em 2025 pic.twitter.com/AMB3pvIMcW — Estagiário da F1 (@EstagiariodaF1) August 10, 2025

Алонсо: Бортолето щеше да е на първа страница, ако беше британец

“Оценявам високо Бортолето защото знам колко е добър Нико Хюлкенбергй - обясни в подраста The Red Flags Щайнер. - Нико е постоянен, надежден и много добър пилот. Габи го побеждава в квалификациите, представя се силно в състезанията.

“Бортолето показва, че може да се защитава, може да изпреварва. Не прави грешки, а колата му просто не е достатъчно добра, не е на неговото ниво. И Бортолето определено допринася за по-доброто представяне на тима.”

Пиастри откри ключа към победите над Норис?

Мениджър на Бортолето е двукратният световен шампион Фернандо Алонсо, който също не пести похвали за бразилеца.

“Габи допуска много малко грешки, винаги оказва натиск срещу съперниците си - обясни в Унгария Фернандо. - Той е най-добрият новак от своето поколение. Ако беше англичанин и беше завършил шести с колата на Заубер, щеше да влезе в новините. Това, което прави той е изключително.”

Бортолето е 17-и в класирането с 14 точки, повече точки от него при новаците има само Андреа Кими Антонели, който е 7-и с 64 пункта.

Без Верстапен, Ред Бул щеше да се бори със Заубер

Гасли: Последната част от сезона ще е болезнена

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages