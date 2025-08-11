Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Гюнтер Щайнер посочи най-добрия новак във Формула 1

Гюнтер Щайнер посочи най-добрия новак във Формула 1

  • 11 авг 2025 | 13:15
  • 240
  • 0

Габриел Бортолето е най-добрият сред новаците този сезон във Формула 1. Това е мнението на бившия шеф на Хаас Гюнтер Щайнер.

Бразилецът дебютира тази година за Заубер, а преди това спечели титлата във Формула 3 през 2023 и след това във Формула 2 през 2024. 20-годишният пилот не е събрал най-много точки от новаците, но успя да привлече вниманието на Щайнер.

Алонсо: Бортолето щеше да е на първа страница, ако беше британец
Алонсо: Бортолето щеше да е на първа страница, ако беше британец

“Оценявам високо Бортолето защото знам колко е добър Нико Хюлкенбергй - обясни в подраста The Red Flags Щайнер. - Нико е постоянен, надежден и много добър пилот. Габи го побеждава в квалификациите, представя се силно в състезанията.

“Бортолето показва, че може да се защитава, може да изпреварва. Не прави грешки, а колата му просто не е достатъчно добра, не е на неговото ниво. И Бортолето определено допринася за по-доброто представяне на тима.”

Пиастри откри ключа към победите над Норис?
Пиастри откри ключа към победите над Норис?

Мениджър на Бортолето е двукратният световен шампион Фернандо Алонсо, който също не пести похвали за бразилеца.

“Габи допуска много малко грешки, винаги оказва натиск срещу съперниците си - обясни в Унгария Фернандо. - Той е най-добрият новак от своето поколение. Ако беше англичанин и беше завършил шести с колата на Заубер, щеше да влезе в новините. Това, което прави той е изключително.”

Бортолето е 17-и в класирането с 14 точки, повече точки от него при новаците има само Андреа Кими Антонели, който е 7-и с 64 пункта.

Без Верстапен, Ред Бул щеше да се бори със Заубер
Без Верстапен, Ред Бул щеше да се бори със Заубер
 Гасли: Последната част от сезона ще е болезнена
Гасли: Последната част от сезона ще е болезнена
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Васьор: Имам най-вълнуващата работа във Формула 1

Васьор: Имам най-вълнуващата работа във Формула 1

  • 10 авг 2025 | 20:56
  • 3563
  • 1
Албон: На „Зандвоорт“ все едно караш в супермаркет

Албон: На „Зандвоорт“ все едно караш в супермаркет

  • 10 авг 2025 | 18:34
  • 2955
  • 0
WRC сезонът на Мартинс Сескс приключи

WRC сезонът на Мартинс Сескс приключи

  • 10 авг 2025 | 17:33
  • 1597
  • 0
Астън Мартин постига сериозен прогрес с колата за 2026?

Астън Мартин постига сериозен прогрес с колата за 2026?

  • 10 авг 2025 | 17:13
  • 3415
  • 0
Минарди: Хамилтън се оплаква за неща, които са му обещани, но не се случват

Минарди: Хамилтън се оплаква за неща, които са му обещани, но не се случват

  • 10 авг 2025 | 16:47
  • 4251
  • 4
Леклер: Ферари ще се бори за най-доброто възможно класиране през 2025

Леклер: Ферари ще се бори за най-доброто възможно класиране през 2025

  • 10 авг 2025 | 16:19
  • 1892
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Бойко Величков получава цялата спортно-техническа власт в ЦСКА, Златков няма да отговаря за селекцията

Бойко Величков получава цялата спортно-техническа власт в ЦСКА, Златков няма да отговаря за селекцията

  • 11 авг 2025 | 12:55
  • 11066
  • 40
Левски привлича халф от Алжир

Левски привлича халф от Алжир

  • 11 авг 2025 | 09:36
  • 21960
  • 11
Стоичков в Барселона: Да видим дали ще връча "Златната топка" на Ламин

Стоичков в Барселона: Да видим дали ще връча "Златната топка" на Ламин

  • 11 авг 2025 | 11:45
  • 5647
  • 11
Талант на ЦСКА преминава в отбор от efbet Лига

Талант на ЦСКА преминава в отбор от efbet Лига

  • 11 авг 2025 | 13:32
  • 5760
  • 0
Петричев: На този етап от турнира всяка грешка се наказва

Петричев: На този етап от турнира всяка грешка се наказва

  • 11 авг 2025 | 11:25
  • 4124
  • 20
Арда приема Локомотив (Пд) с мисъл за Кауно Жалгирис

Арда приема Локомотив (Пд) с мисъл за Кауно Жалгирис

  • 11 авг 2025 | 07:26
  • 7400
  • 38