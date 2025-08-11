Популярни
Гасли: Последната част от сезона ще е болезнена

Сезон 2025 във Формула 1 не се развива особено добре за Алпин, а лидерът на тима Пиер Гасли успя да спечели точки само в пет от изминалите 14 състезания. И французинът е на мнение, че последните 10 състезателни уикенд от сезона ще са много трудни за тима.

“Състезанието в Унгария се получи добро, но ние се оказахме твърде бавни - обясни Гасли. - Искам да работя повече с екипа по проекта ни за сезон 2026, тъй като знам, че ни очаква оспорвана борба.

“Наясно съм, че последната част от сезона ще е болезнена за нас. Но няма да се притеснявам от това, че състезанията няма да се развиват така, както искаме ние. Ще се съсредоточа върху пилотирането и както обикновено, влагам всичко, на което съм способен всеки уикенд. До края на сезона ще ни е тежко, но продължаваме да работим усилено за догодина.”

Снимки: Gettyimages

