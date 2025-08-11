В Остин Макларън може да подобри рекорд на Мерцедес от 2016 година

Макларън е големият фаворит за титлата при конструкторите в хода на сезон 2025 във Формула 1 - десет кръга преди края авансът на отбора пред втория в класирането при конструкторите е 299 токи. Което прави втората поредна световна титла при конструкторите повече или по-малко формалност.

А още в Остин през октомври, пилотите на Макларън може да подобрят рекорда на Мерцедес от сезон 2016 за най-много подиума в рамките на една година. През 2016 Люис Хамилтън и Нико Росберг записаха общо 33 качвания на подиума.

The beauty of Belgium and hugs in Hungary 🫂



An appreciation post for our final double header before summer break ❤️#F1 pic.twitter.com/52GPQtCI2S — Formula 1 (@F1) August 10, 2025

Пиастри откри ключа към победите над Норис?

Досега този сезон Оскар Пиастри и Ландо Норис имат по 12 класирания в топ 3, което прави общо 24 подиума в 14 състезания. До края на сезона остават 10 кръга или 20 възможности за пилотите на Макларън да се качат на подиума. Ако Пиастри и Норис продължават с тази серия класирания и двойни победи, то още в Остин те може да подобрят постижението на Мерцедес.

Гасли: Последната част от сезона ще е болезнена

Без Верстапен, Ред Бул щеше да се бори със Заубер

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages