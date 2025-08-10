Българското участие на Европейското в Тампере завърши с десето място на Сияна Бръмбарова

Балканската шампионка за девойки за 2025 г. Сияна Бръмбарова завърши на десето място в скока на дължина на Европейското първенство за юноши и девойки под 20 години в Тампере, Финландия. Българката, която има личен рекорд от 6.44 м от тази година, завърши с постижение от 6.05 м (-1.1 м/сек).

Бръмбарова, която се готви при своята майка Любомира Бръмбарова, започна предпазливо във финала и в първия си опит се приземи на 5.94 м (-0.8 м/сек), като опитът беше без дъска. При последния си възможен опит да намери място сред най-добрите осем българката направи добър метраж, но с фал и избухна в сълзи след скока.

Това беше първи финал в кариерата за Бръмбарова на голям форум.

Европейската титла в скока на дължина спечели унгарката Бори Рожехеги с 6.46 м (-0.7 м/сек). Среброто заслужи британката Теа Браун с личен рекорд от 6.44 м (-1.2 м/сек). Голяма драма имаше за бронзовото отличие, като в крайна сметка го извоюва украинката Диана Мирошниченко с 6.37 м (-1.4 м/сек). Със същия резултат четвърта остана шведката Айла Халберг Хосаин, тъй като имаше по-слаб по сила втори опит.

Снимки: Gettyimages