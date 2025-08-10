Блестяща Фицджералд с второ злато в Тампере

Британката Инес Фицджералд определено е едно от имената, които ще бъдат запомнени на Европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки под 20 години. Тя спечели втория си златен медал в Тампере, след като извоюва златото на 3000 м с 8:46.39 минути. Нещо повече - с този резултат британката подобри рекорда на шампионатите на легендарната румънка Габриела Сабо, който беше 8:50.97 мин от далечната 1995 г.

Сребърния медал на 3000 м взе шведката Кармен Чернюл с 9:08.87 мин, а бронза отиде в ръцете на норвежката Вилма Бекемоен Торбийорнсон с 9:10.70 мин.

Снимки: Gettyimages