  10 авг 2025
Ива Деливерска 12-та в Европа на 100 м/пр

Ива Деливерска не успя да се класира за финала на 100 метра с препятствия на Европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки под 20 години в Тампере, Финландия. Последната българска участничка в сутрешната сесия от последния състезателен ден завърши шеста във втория полуфинал с 13.81 секунди (-1.4 м/сек) и приключи участието си. Този резултат отреди на българката 12-та позиция в крайното подреждане.

Победителка в серията на Деливерска стана словачката Лаура Фърличкова с 13.35 сек.

16-годишната състезателка на Любомира Бръмбарова беше финалистка на Европейското за девойки под 18 г. през 2024 г., когато самата тя беше едва на 15.

