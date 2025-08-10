Французин направо шоу за европейската титла в скока на височина при юношите

Французинът Елиджа Паскюер направи истинско шоу за европейската титла в скока на височина при юношите на първенството на Стария континент под 20 г. в Тампере, Финландия. Той стигна до златния медал с нов национален рекорд за възрастта от 2.25 м, като преодоля височината от втори опит. Паскюер атакува и 2.27 м, като имаше нелоши опити и на тази височина.

Британецът Отис Пуул завърши със среброто с 2.19 м, а Жин ван дер Лее (Нидерландия) се окичи с бронза с личен рекорд от 2.16 м.

Снимки: Gettyimages