Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Пловдив)
  3. Бивш играч на Берое и Ботев с шанс да играе в групите на Шампионска лига

Бивш играч на Берое и Ботев с шанс да играе в групите на Шампионска лига

  • 10 авг 2025 | 18:31
  • 536
  • 0
Бивш играч на Берое и Ботев с шанс да играе в групите на Шампионска лига

Азербайджанският шампион Карабах има нов приоритет за подсилване на атаката. Това е бевшият футболист на Ботев (Пловдив) Вини Трибуле, съобщават медиите в страната.

26-годишният френски нападател е свободен агент, след като напусна "канарите" в началото на лятото. Преди това той играеше и за Берое.

Причина за интереса на Карабах към Вини Трибуле е продължаващата сага около друг нападател - Андре Кловис. Футболистът на Академико Визеу беше и в радара на Левски, като ръководството на "сините“ дълго време водеше преговори за 27-годишния бразилец. В един момент даже имаше споразумение с клуба му, но не бе постигнато такова с южноамериканеца.

Впоследствие Кловис бе близо до преминаване именно в Карабах, но изглежда нещата са се проточили много във времето заради колебанието на играча. Очаква се в следващите дни да стане ясно дали ще бъде постигнато споразумение или нападателят ще се насочи към друг отбор.

При негативен развой на преговорите, тимът на Гурбан Гурбанов ще се опита да вземе Вини Трибуле. В Карабах титуляр в момента е десният бек Матеус, който бе привлечен преди два сезона от Локомотив Пловдив.

Както е известно, Карабах може да се изправи срещу Лудогорец в плейофа за влизане в груповата фаза на Шампионската лига, ако азерите преодолеят северномакедонския Шкендия, а "орлите“ отстранят унгарския Ференцварош.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Боби Михайлов: Не съм много сигурен, че Испания ще ни бие леко, крив отбор сме

Боби Михайлов: Не съм много сигурен, че Испания ще ни бие леко, крив отбор сме

  • 10 авг 2025 | 13:35
  • 12241
  • 59
Хулио Веласкес определи групата за двубоя със Спартак (Варна)

Хулио Веласкес определи групата за двубоя със Спартак (Варна)

  • 10 авг 2025 | 13:16
  • 4203
  • 4
Тарторът на сектор "Г" с атака по Методи Томанов

Тарторът на сектор "Г" с атака по Методи Томанов

  • 10 авг 2025 | 13:11
  • 30104
  • 87
Майкъла: Трагичен ЦСКА! Има психологически проблем в отбора, май е време Керкез да си ходи

Майкъла: Трагичен ЦСКА! Има психологически проблем в отбора, май е време Керкез да си ходи

  • 10 авг 2025 | 11:41
  • 52478
  • 186
"Вабанк": Кой трябва да води атаката на Левски

"Вабанк": Кой трябва да води атаката на Левски

  • 10 авг 2025 | 09:30
  • 11460
  • 12
Започнаха четири мача от Втора лига - Спортист поведе в Своге

Започнаха четири мача от Втора лига - Спортист поведе в Своге

  • 10 авг 2025 | 17:59
  • 63187
  • 15
Виж всички

Водещи Новини

Левски 1:0 Спартак (Варна), феноменален гол на Марин Петков

Левски 1:0 Спартак (Варна), феноменален гол на Марин Петков

  • 10 авг 2025 | 18:59
  • 27548
  • 34
Кристъл Палас се справи със звездите на Ливърпул и грабна “Къмюнити Шийлд”

Кристъл Палас се справи със звездите на Ливърпул и грабна “Къмюнити Шийлд”

  • 10 авг 2025 | 19:15
  • 18333
  • 36
Започнаха четири мача от Втора лига - Спортист поведе в Своге

Започнаха четири мача от Втора лига - Спортист поведе в Своге

  • 10 авг 2025 | 17:59
  • 63187
  • 15
Майкъла: Трагичен ЦСКА! Има психологически проблем в отбора, май е време Керкез да си ходи

Майкъла: Трагичен ЦСКА! Има психологически проблем в отбора, май е време Керкез да си ходи

  • 10 авг 2025 | 11:41
  • 52478
  • 186
Боби Михайлов: Не съм много сигурен, че Испания ще ни бие леко, крив отбор сме

Боби Михайлов: Не съм много сигурен, че Испания ще ни бие леко, крив отбор сме

  • 10 авг 2025 | 13:35
  • 12241
  • 59
Тарторът на сектор "Г" с атака по Методи Томанов

Тарторът на сектор "Г" с атака по Методи Томанов

  • 10 авг 2025 | 13:11
  • 30104
  • 87