След 896 дни Неделев отново ще изведе Ботев с капитанската лента в официален мач

Тодор Неделев отново ще изведе любимия си отбор Ботев (Пловдив) с капитанската лента за официален мач след 896 дни. Халфът ще направи това довечера в 21:15 часа, когато на стадион "Христо Ботев" започва двубоят от четвъртия кръг срещу Локомотив (София).

За последно Тодор Неделев имаше подобна чест на 26 февруари 2023 година, когато "канарите" победиха Берое с 1:0 в "Коматево". След този мач любимецът на бултрасите бе трансфериран в Лудогорец, припомня "Тема спорт".



Причината Неделев да започне с капитанската лента е наказанието на Ивелин Попов. Капитанът получи директен червен картон при тежката загуба с 0:5 от Арда в предишния кръг и е наказан за една среща.



Тодор Неделев вече е носил лентата през настоящия сезон, но това стана след смяна на Ивелин Попов.