Ботев преследва първа победа

  • 10 авг 2025 | 07:36
  • 1630
  • 0
Ботев (Пловдив) посреща Локомотив (София) в мач от четвъртия кръг на efbet Лига. Двубоят започва в 21:15 часа на стадион "Христо Ботев" в Пловдив и ще бъде ръководен от Георги Гинчев. Мачът е важен за двата отбора, които имат различни цели в първенството. Пловдивчани търсят първата си победа в шампионата, докато столичани се опитват да затвърдят доброто си представяне от началото на сезона.

Ботев (Пловдив) се намира в тежка ситуация, заемайки предпоследното 15-то място в класирането с едва 1 точка от първите три кръга. "Канарчетата" имат негативна голова разлика от 2:8, което показва сериозни проблеми в защитата. От друга страна, Локомотив (София) се представя значително по-добре, като заема 7-мо място с 5 точки и положителна голова разлика от 5:2. Столичани са в добра позиция да се изкачат още по-нагоре в таблицата при евентуална победа, докато домакините се нуждаят спешно от точки.

Последните пет сблъсъка между двата отбора показват категорично превъзходство на Ботев (Пловдив). Последната им среща завърши наравно 1:1 в София, когато Мамаду Диара откри за Локомотив в 49-та минута, а Ехидже Укаки изравни за пловдивчани в 57-ата минута.

Ивелин Попов е основната фигура в състава на Ботев (Пловдив), въпреки че не е в най-добрата си форма от началото на сезона. Попето получи червен картон в последния мач срещу Арда и ще отсъства от днешния двубой. Андрей Йорданов също изтърпява наказание и няма да бъде да разположение на наставника Николай Киров.

