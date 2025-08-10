Киров връща звезда на Ботев в стартовия състав

Популярни
Старши треньорът на Ботев (Пд) Николай Киров ще върне сред стартовите единадесет една от звездите на отбора – Константинос Балоянис, съобщава "Тема Спорт".

От началото на годината Балоянис е резерва на много добре представящия се Андрей Йорданов, който обаче получи директен червен картон срещу Арда и няма да бъде на разположение за днешния двубой с Локо (Сф).

Гръцкият краен защитник бе сред най-добрите играчи по време на ерата “Душан Керкез”, като редица клубове от Европа имаха интерес към него. В край на сметка той остана, но загуби титулярната си позиция.

Времето ще покаже дали Балоянис ще успее отново да се пребори за нея, тъй като в лицето на Андрей Йорданов има много сериозна конкуренция.

