Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Танак вече преговаря за новия си договор с Хюндай

Танак вече преговаря за новия си договор с Хюндай

  • 9 авг 2025 | 16:46
  • 319
  • 0

Световният рали шампион за 2019 година Ойт Танак потвърди, че веднага след рали „Финландия“ ще стартират преговориите за новия му договор. Предполага се, че той ще остане и догодина в Хюндай, като Тиери Нювил вече е потвърден там.

В Тойота буквално няма място, а в М-Спорт Танак се бори неуспешно през 2023 преди да се върне в Хюндай за началото на 2024.

„След „Финландия“, като имаме повече време – обясни в Юваскила Танак. – Досега календарът беше натоварен. Имаме късмет, че успяваме да пристигнем навреме за подготовката ни за ралито, тази година ни е супер натоварено.“

Бъдещето на Хюндай в WRC след 2026 остава неясно, но се очаква, че за сезон 2027, когато влязат в сила новите правила, ще има повече участници в световния шампионат и тогава търсенето на опитни и бързи пилоти ще е много по-сериозно.

Снимки: Gettyimages

