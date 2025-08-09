Традицията сочи, че Пиастри ще стане световен шампион

След 2010 година насам в много малко случаи пилотът, който е начело в класирането на старта на лятната пауза във Формула 1, не успява да стане световен шампион в края на сезона.

Тези случаи се броят на пръстите на една ръка, като най-много – два пъти, Себастиан Фетел е успявал да обърне хода на сезона в своя полза. През 2010 начело в класирането за лятната пауза беше Марк Уебър, но с началото на скандалите в Ред Бул дойде и първата титла на Себастиан Фетел. През 2012 той пък успя да стопи аванса на Алонсо, който водеше атаката на Ферари.

През 2014 начело през лятото беше Нико Розберг, но на финала титлата отиде у съотборника му в Мерцедес Люис Хамилтън. А през 2016 Люис беше начело в средата на кампанията, но на финала триумфира Розберг.

След това, през 2017 начело в класирането в средата на сезона беше Фетел с Ферари, но накрая триумфира Хамилтън.

И стигаме до 2021, която завърши драматично с битката в последната обиколка в Абу Даби – на старта на лятната пауза лидер беше Хамилтън, но на финала титлата взе Верстапен.

В останалите сезони титлата отиваше при фаворита – при Фетел през 2011 и 2013, при Хамилтън през 2015, както и през 2018, 2019 и 2020. А от 2022 до 2024 Верстапен спечели три от четирите си поредни титли.

Сега Пиастри стигна като лидер до лятната пауза, но разликата му с Ландо Норис е много малка и е трудно да се прогнозира как ще се развие битката за титлата в последните десет кръга тази година.

