  3. Червен картон на Чалханоолу не попречи на Интер да обърне Монако

  • 9 авг 2025 | 00:01
Въпреки ранния червен картон на Хакан Чалханоолу, Интер обърна резултата в контролата с Монако и спечели с 2:1. Попаденията за "нерадзурите" отбелязаха Лаутаро Мартинес и Анже-Йоан Бони.

Само 80 секунди бяха нужни на домакините от Княжеството да поведат. Чалханоолу загуби топката в центъра, а Магне Аклиуш отправи страхотен удар в горния ъгъл от границата на наказателното поле - 1:0 за Монако.

Николо Барела стреля над гредата след пас на Лаутаро Мартинес, а малко по-късно прати топката покрай вратата от удобна позиция. Маркюс Тюрам също имаше шанс да изравни, но го пропиля.

Интер остана с 10 души след едва 35 минути игра. Чалханоолу вече беше предупреден за грубо влизане, преди да се подхлъзне и да фаулира Вандерсон в центъра, за което получи червен картон. Напрежението вече беше ескалирало, след като Лаутаро Мартинес получи жълт картон за неспортсменско поведение, както и помощник-треньорът на Кристиан Киву – Александър Коларов.

Мика Бирет от Монако стреля в страничната греда, а Петър Сучич бе изведен сам срещу дебютиралия на вратата на "монегаските" Лукас Храдецки, но Вандерсон успя да му попречи да отбележи от седем метра.

Дори с човек по-малко, Интер успя да изравни след почивката. Алесандро Бастони отне топката, а Барела изведе Лаутаро Мартинес, който финтира Тило Керер и опъна мрежата.

Денис Закария стреля в гредата минути по-късно, а Барела още веднъж шутира неточно.

Интер стигна до втори гол в 80-ата минута, когато Бони напредна от собствената си половина и технично прехвърли Храдецки. Резервният вратар Рафаеле Ди Дженаро направи страхотно спасяване с една ръка след удар с глава на Аклиуш и помогна на "нерадузрите" да удържат победата.

