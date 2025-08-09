Киву: Показахме характер, но времето ни притиска

Старши треньорът на Интер Кристиан Киву остана доволен от представянето на тима в контролата срещу Монако, спечелена с 2:1. "Нерадзурите" играха с човек по-малко в продължение на час, но съумяха да направят обрат.

„Това беше приятелски мач, краката ни все още не се движат както трябва, но беше добър тест“, каза Киву пред клубната телевизия на Интер.

„Нямаме много време, защото остават само 17 дни до началото на сезона в Серия "А". Това, което ще запомня от този мач, са характерът и желанието, показани от моите играчи. Те бяха решени да обърнат резултата, въпреки че бяха с човек по-малко", изтъкна румънският специалист.

„Трудно е да се анализира, защото физически все още не сме във форма, но заредихме батериите. Очевидно все още ни липсва острота, тъй като в първите 20 минути пропуснахме няколко чисти голови положения", коментира Киву.

„Не се интересувам особено от резултата, не искам да печеля някаква лятна купа. Това, което ме интересува, е отборът да придобие увереност за това, което ни очаква в бъдеще. Аз съм треньор на Интер и познавам качествата на играчите. Те винаги могат да се справят по-добре във всяко отношение, индивидуално и колективно, което се опитвам да им обяснявам всеки ден на тренировките", подчерта наставникът на Интер.