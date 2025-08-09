Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Интер
  3. Киву: Показахме характер, но времето ни притиска

Киву: Показахме характер, но времето ни притиска

  • 9 авг 2025 | 02:33
  • 289
  • 0
Киву: Показахме характер, но времето ни притиска

Старши треньорът на Интер Кристиан Киву остана доволен от представянето на тима в контролата срещу Монако, спечелена с 2:1. "Нерадзурите" играха с човек по-малко в продължение на час, но съумяха да направят обрат.

„Това беше приятелски мач, краката ни все още не се движат както трябва, но беше добър тест“, каза Киву пред клубната телевизия на Интер.

„Нямаме много време, защото остават само 17 дни до началото на сезона в Серия "А". Това, което ще запомня от този мач, са характерът и желанието, показани от моите играчи. Те бяха решени да обърнат резултата, въпреки че бяха с човек по-малко", изтъкна румънският специалист.

Червен картон на Чалханоолу не попречи на Интер да обърне Монако
Червен картон на Чалханоолу не попречи на Интер да обърне Монако

„Трудно е да се анализира, защото физически все още не сме във форма, но заредихме батериите. Очевидно все още ни липсва острота, тъй като в първите 20 минути пропуснахме няколко чисти голови положения", коментира Киву.

„Не се интересувам особено от резултата, не искам да печеля някаква лятна купа. Това, което ме интересува, е отборът да придобие увереност за това, което ни очаква в бъдеще. Аз съм треньор на Интер и познавам качествата на играчите. Те винаги могат да се справят по-добре във всяко отношение, индивидуално и колективно, което се опитвам да им обяснявам всеки ден на тренировките", подчерта наставникът на Интер.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Естевао впечатли в дебюта си за Челси

Естевао впечатли в дебюта си за Челси

  • 9 авг 2025 | 00:49
  • 1140
  • 1
Убедителен старт за Галатасарай, но не и за Сане

Убедителен старт за Галатасарай, но не и за Сане

  • 9 авг 2025 | 02:06
  • 1399
  • 0
Спортинг започна сезона по шампионски

Спортинг започна сезона по шампионски

  • 9 авг 2025 | 00:25
  • 1114
  • 0
Червен картон на Чалханоолу не попречи на Интер да обърне Монако

Червен картон на Чалханоолу не попречи на Интер да обърне Монако

  • 9 авг 2025 | 00:01
  • 1354
  • 1
Георги Миланов игра малко при победа на Динамо (Б)

Георги Миланов игра малко при победа на Динамо (Б)

  • 8 авг 2025 | 23:29
  • 585
  • 0
Лятното откритие на Реал Мадрид подписа нов договор

Лятното откритие на Реал Мадрид подписа нов договор

  • 8 авг 2025 | 23:11
  • 1976
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Монтана и Ботев (Враца) се вкопчиха здраво в Северозападното дерби, но не успяха да излъчат победител

Монтана и Ботев (Враца) се вкопчиха здраво в Северозападното дерби, но не успяха да излъчат победител

  • 8 авг 2025 | 23:08
  • 18978
  • 54
Хляб "Добруджа" приседна на ЦСКА 1948 на варненска нива

Хляб "Добруджа" приседна на ЦСКА 1948 на варненска нива

  • 8 авг 2025 | 20:55
  • 40627
  • 173
Тити Папазов "разтресе" студиото на Sportal.bg с откровения, сълзи и изключителни думи към баскетболните национали

Тити Папазов "разтресе" студиото на Sportal.bg с откровения, сълзи и изключителни думи към баскетболните национали

  • 8 авг 2025 | 20:59
  • 11416
  • 30
Спартак (Варна) обяви сериозни задължения, търси помощ

Спартак (Варна) обяви сериозни задължения, търси помощ

  • 8 авг 2025 | 15:38
  • 26811
  • 102
В Босна спрягат Илиан Илиев за ФК Сараево

В Босна спрягат Илиан Илиев за ФК Сараево

  • 8 авг 2025 | 18:14
  • 12796
  • 18
Венци Стефанов коментира думите на Боримиров, че Славия най-много бави времето

Венци Стефанов коментира думите на Боримиров, че Славия най-много бави времето

  • 8 авг 2025 | 14:20
  • 46878
  • 52